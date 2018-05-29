Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi

Muharrem İnce’nin konuşmasından satır başları;

“Ben dedim ki partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen’e gidip icazet aldın mı? O da bana dedi ki ‘ispatlamazsan namertsin’. Ben de diyorum ki; ‘ispatlamazsam namerdim’. Şimdi ben de şu soruyu soruyorum önce; Bir kiminle gittiğini biliyorum. İki, bana bunu söyleyen kişi seninle birlikte giden kişi zaten, beraber gittiğiniz kişi ama ona zarar verirsin biliyorum. Şimdi aranız bozuk zaten. Yanında kim kaldı ki yola çıktığın? Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok. Ertuğrul Yalçınbayır yok. Yok da yok kim kaldı ki zaten? O günlerde beraber yanından ayrılmayan kişi bana dedi ki biz beraber gittik. Şimdi ben onu korumak pahasına söylemiyorum. Ha derse ki bana söyle derse ismini de veririm. Ayrıntılarda saklı ama 24 Haziran’dan sonra tümünü anlatacağım zaten. Merak etme acele etme.

570 bin öğrenci oy kullanacak. Türkiye’de 57 milyon seçmen var bunun sadece yüzde 7’si köylerde yaşıyor. Köylerde insan kalmamış. Nüfusun yarısı 11 büyük şehirde yaşıyor. Bizim insanları yeniden köyüne döndürmemiz lazım. Kadınlarla gençlerle başaracağız bu seçimi. Çalışan 100 kişiden 32’si kadın. Bunu 50’ye çıkaracağız. Kadının çalışması için her mahalleye bir kreş açacağız. Çocuk kreşe, kadın işe.

Doviz yükseliyor, durmuyor. Ekonomi bakanı kurlardan bana ne, başbakan dolsa ne olur dolmasa ne olur diyor. Bir zaman dolarınızı bozdurun dedi. İki sorum var bir sen kendinkileri bozdurdun mu? İki vatandaş seni dinledi bozdurdu. zarar etti bu zararı kim karşılayacak?

Köprülerde dolar üzerinden anlaşmayı niye yaptın? Kim yaptı? Ben mi verdim sen mi verdin? Benim bir sözüme cevap veriyor. Senin haddine mi dedi köprü yapmak dedi. Gel bir TV kanalına ben yalnız geleceğim yüreğin varsa gel karşıma, beş konu seç ben tek başıma geleceğim. Sorum şu Demirel’in yaptığı köprüden neden 10 liradan geçiyoruz da senin yaptığından neden 100 liraya geçiyoruz? O müteahitler babalarının ruhuna yapmışlar o projeleri de benim haberim yokmuş. Hazine arazi garantisi verince herkes yapar.

Bugüne kadar 6 vilayete söz verdiler sizde otomobil yapacağız diye. Erdoğan kapartoya lastiğe talip, ben otomobilin beynine talibim beynine. Dünyada ilk yüz marka arasında bir tane Türk markası lazım.

İlk kez size bir yemek tarifi yapacağım; kuru fasulye pilav tarifi yapacağım, 2 su bardağı Çin kuru fasulyesi alacaksanız. Bu kuru fasülyenin içine 300 gram Sırbistan eti katacaksanız. Bunları Rus doğal gazında ısıtacaksınız ayrıca bunları Fransız düdüklüsünde pişireceksiniz. Her gittiği yerde yerliyim, milliyim diyor. Saray’daki mermerleri Hindistan’dan mı getirdin yoksa Afyonkarahisar’dan mı kullanıyorsunuz?

Ne zaman Filistin’de bir karışıklık olsa bunlar miting derdinde. Diyoruz ki “İsrail’i boykot et.” Bir İsrailli Türkiye’ye gelmek istese İsrailliye vize yok. Böyle bir durumda yaptığı tek şey Filistin mitingi. Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze’ye gideceğim söz.

Geçenlerde Samsun’da gençler bir bisiklet getirdiler. ‘Sen diyor bisiklete’ bin. Sen de ata bin ödeşelim. Ama bu ülkede baya bir namussuz ahlaksız var. Benim bisiklet fotoğrafımı caminin içine yerleştirmiş sanki caminin içinde geziyorum. Bunlar namussuz ahlaksız insanlar. FETÖ’den mi öğrendiniz bu montajlamayı?

‘Beni Menderes gibi idam ederler’ diyor. Korkma sen korkma. CHP var engel oluruz. Menderes kim sen kim? Rahmetli Menderes oğluna ‘Ben başbakan iken sen ticaret yapamazsın’ diyen adam. Senin onunla ne ilgin var. Merak etme böyle bir şey yapmak isteyen olursa karşısına çıkarız, dikiliriz sana destek çıkarız, kimse sana dokunamaz ama böyle bir şey ortada yokken de sömürü yapma.”