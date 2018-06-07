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    Muharrem İnce: Çiftçinin faiz borcunu sileceğim

    ISPARTA (AA)
    07.06.2018 - 19:48 | Son Güncelleme:

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğini ve çiftçi borçlarının faizini sileceğini belirtti.

    İnce, Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, meydanları gezerek ekmek, aş, gençler için iyi eğitim, gelecek vaat ettiğini söyledi. 

    Okulları, köprüleri yıkacağı iddialarının gerçek olmadığını belirten İnce, "O sarayı senin başına yıkarım dedim, sarayı niye yıkayım. O kadar masraf olmuş, oraya ben oturmayacağım gençlere vereceğim." diye konuştu. 

    Fizik öğretmeni olduğunu, imam hatiplinin de fen liselinin de evladı olduğunu, hepsine iş bulmanın derdinde olduğunu bildiren İnce, ailelerin taleplerine göre din dersini, hadis, siyer ne isteniyorsa seçmeli olarak vereceği vaadinde bulundu. 

    İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, mert olduğunu, yalan söylemediğini kaydetti. 

    Seçilmesi durumunda, emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret üzerinden maaş vereceğini ifade eden İnce, "Bağıran çağıran değil, gülümseyen bir cumhurbaşkanı, gençlere iş bulan, çocukları kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

    Türkiye'de Türk, Kürt, ülkücü, HDP'li hepsinin kardeşi olduğunu dile getiren İnce, "Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize, cumhuriyet şemsiyesi. Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepimiz bir şemsiyenin altında. Bunu birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı. 

    "ÇİFTÇİ BORÇLARININ FAİZİNİ SİLECEĞİM"
    Cumhurbaşkanı olduğunda çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğini, en düşük emekli maaşının bin 500 lira olacağını anlatan İnce, "Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bir asgari ücret alacaklar. Çiftçi borçlarının faizini sileceğim. Gençler, üniversite öğrencileri, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, gençlik ve cumhuriyet karşılıksız bursları alacaksınız." diye konuştu. 

    Etiketler: Muharrem İnce , mazot , son dakika , haberler
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