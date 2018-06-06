Muharrem İnce: Bu kadar miting gördüm, böylesini görmedim

Son günlerde Türkiye gündeminde bulunan apolet konusuna değinen Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Ben bu kadar miting gördüm, emin olun böylesini görmedim. Böyle bir şey yok. 4 Mayıs'ta yola çıktık. 5 Mayıs'ta mitinglere başladık. Başlarken yalan yok, 'İlk turda yüzde 30'u aşalım sonrasına bakarız' dedim. Ama şimdi bakıyorum da niye 2. tura bırakalım? Erdoğan beni bırakmıyor. Bugün sizi çok güldüreceğim. Bir isteğim var, yoksa güldürmem. Yuh çekmeyin güldüreyim. Ben ana tarafından Rizeliyim, baba tarafından Selanikliyim. Geçen benim hemşehrim bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. İftarda Türk Ordusunu övmüyor, bayrak, millet demiyor ve beni eleştiriyor. General de alkışlıyor. Dedim ki, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. maddesi diyor ki, 'Silahlı kuvvetlerin personeli siyasete karışamaz.' Bende 'Senin apoletlerini sökeceğim' dedim. Ne dediysem arkasındayım. Sonra, apoletleri Apo'ya mı takacaksın? dediler. Ben Apo'yu tanımam ama Balyoz'da sökülen apoletler FETÖ'ye takıldı mı?" dedi.

"16 KANALDA MUHARREM İNCE'Yİ GÖRMEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı ile kendisi arasındaki farkları aktaran Muharrem İnce, "Ben, sen, o yok; biz var. Sağcı solcu, Türk Kürt yok, bu beceriksizlerden hep beraber kurtulmamız lazım. Sabah Urfa'daydım. NTV 10 dakika vermiş, Halk TV vermiş. Diğerleri hiç görmemiş. Benim dönemimde medya da özgürleşecek. Erdoğan ile İnce arasındaki farkı söyleyeyim sizlere. Bir, Erdoğan Saray'da yaşıyor, ben kazandığımda o Saray'da yaşamayacağım. Evimde yaşayacağım söz. Bugün iyice coştu, 'Benim için okulları ve köprüleri yıkacakmış' diyor. Yemin ederim kırdı. Benim ağzımdan bu çıktı mı? Ben niye yıkayım? Sadece Saray'ın ışıklarını söndüreceğim. Bu Saray'ı gençlere vereceğim ve bilim merkezi yapacağız. 2. Erdoğan FETÖ'nün ayağına gitti. Ben FETÖ'yü ayağıma getireceğim. 3. diploma farkı mı? Onu cümle alem biliyor zaten. Benim Cumhurbaşkanlığım sürecinde televizyonu açınca 16 kanalda Muharrem İnce'yi görmeyeceksiniz. O ne ya öyle? İnsanlar iyi bir şey bile söylesen senden nefret ederler" diye konuştu.

"ÇIKMAZSAN NAMERTSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon programına davet eden İnce, "Bugün Muğla'da bir yerde konuşuyor. Fizik öğretmeni ama okuması yok demiş. Ya benim kapı gibi diplomam var, sen göstersene diplomayı. Bakın diplomasının olmaması ayıp değil. Ayıp olan, diploma olmadan var demek. Şimdi bir yandaş yazar dedi ki, 'Onun diplomasını FETÖ'cüler çaldı' dedi. FETÖ'cüler açıklama yaptı, 'Çalacaktık gittik ama bulamadık' dediler. Acaba Erdoğan'ın diploması yok da, cesareti var mı? Mesela bana ekonomi dersi vereceğini söylüyor. Sevgili hemşehrim, istediğin kanalda istediğin konu için gel karşıma çık. Çıkmazsan namertsin" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'DA PARA ÇOK BİLİYORSUNUZ"

Milletin yaptığı bağışlar ile uçak kiraladıklarını belirten İnce, "Hızlı tren için kendilerini kutluyorum. Ben daha fazlasını yapacağım. Ama sen hızlı trenleri TÜLOMSAŞ'dan mı yoksa İspanya'dan mı alıyorsun? Yerliyim diyorsun, Saray'daki mermerler Afyon'dan mı, Kütahya'dan mı? Yoksa Hindistan'dan mı? Size yerli mermerin kullanıldığı bir yer söyleyeyim mi? Anıtkabir, Anıtkabir. Bakın Eskişehirliler, az önce ben sizlerin ödediği paralar ile var ya hani, bağış yapıyorsunuz. 8 kişilik küçük bir uçak kiraladık. Az yükselince taşlı tarlada gidiyorsun gibi oluyor. Canımız çıkıyor. Erdoğan'da para çok biliyorsunuz. Biz az önce Eskişehir Havaalanı'na indik ama tarifeli uçak seferi yok. Biz gelince söz bunu yapacağız" diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DEN ÖNCE ŞANLIURFA'DA KONUŞTU

Muharrem İnce, Eskişehir'den önce de Şanlıurfa'da miting yaptı.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda önemli projelere imza atacağını vurgulayan İnce, "3B projemiz var. Bir barışacağız, iki ekonomik olarak büyüyeceğiz, üç adil bölüşeceğiz. Barış ekonomisi kuracağız." ifadesini kullandı.

"1,3 MİLYON HEKTAR ALANI SUYLA BULUŞTURACAĞIZ"

Ekonominin büyümesi için Türkiye'nin hukuk devleti olması gerektiğini vurgulayan İnce, kimsenin dinine, diline, ırkına, mezhebine, kökenine, cinsiyetine bakılmamasını istedi.

İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elektrik fiyatlarını düşüreceğiz. Hayvan sağılığı için kullanılan ilaçları bedava vereceğiz. Çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Mazotu çiftçiye 3 liradan vereceğiz. Dünyanın en büyük bölgesel kalkınma projelerinden bir tanesi GAP. 1989'dan bu yana 100 milyar lira harcadık ama işin ilginci 120 milyar lira geri aldık. Nereden geri aldık barajlardan elde ettiğimiz elektrikten geri aldık. Enerjide yüzde 80'ini tamamladık GAP'ın ama sulamada yüzde 30'unu tamamladık. Hala GAP gibi büyük bir proje varken Şanlıurfa'da kuyulardan su çekiliyorsa bu devletin, hükümetin, Erdoğan'ın ayıbıdır. Size sözüm olsun, 3 yıl içerisinde 1,3 milyon hektar alanı suyla buluşturacağız. Ceylanpınar'ı damızlık için, tohum ıslahı için Türkiye'nin, bölgenin gözbebeği yapacağız."

İnce, 15 yılda 190 milyar dolar tarımsal ithalat yapıldığını öne sürerek, mercimeğin, buğdayın ana vatanının Türkiye olmasına rağmen mercimeğin Kanada'dan, buğdayın Rusya'dan alındığına işaret etti.

"SİLAH SESİ DEĞİL TRAKTÖR SESİ DUYACAĞIZ"

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda çiftçilerin borçlarının faizini temmuz ayı bitmeden sileceğini belirterek, "Bu ülkenin sınırlarında, Şanlıurfa'da, Harran'da silah sesi değil traktör sesi duyacağız. Bana soruyorlar, 'GAP'a para bulacaksın, ucuz mazot vereceksin, ucuz elektrik, gübre, yerli tohum, çobana sigorta, hayvana ücretsiz ilaç... Bunları yapacaksın da kaynak nerede?' Hemşehrim bin 150 odalı sarayda yaşıyor. Ben sarayda yaşamayacağım. O saraya 2 milyar dolar para harcadı, Ben o sarayı gençlere bağışlayacağım. Bilim yuvası olacak orası." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 24 saat içinde Olağanüstü Hal'i kaldıracağını iddia eden İnce, şunları kaydetti:

"Bütün annelere sesleniyorum, çocuklarınızı iyi yetiştireceğiz. Yine bir köprü meselesi var, bayramda Demirel'in yaptığı köprü ücretsiz, Erdoğan'ın yaptığı köprü ücretli. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş-geliş 11 liraya geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 gidiş, 114 geliş ödüyorsun. Dünyada sadece Türkiye'de olan bir şey var mesela Kolombiya'da, Çin'de, Rusya'da fakirler mutsuzdur, zenginler de mutludur değil mi? Türkiye'de böyle değil Türkiye'de fakirler de zenginler de mutsuz. Zenginler malını Türkiye dışına kaçırıyor. Gelecek korkusu var."

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