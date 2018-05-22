Muharrem İnce: Benim farkım ne olacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'de düzenlenen mitingde halka seslendi. İnce'nin konuşması özetle şöyle:

"Erdoğan'a iki sorum olacak. Bu sorulara cevap bekliyorum. Cumhurbaşkanlığının 2917 bütçesi Ocak ayı 15 milyon Şubat 26 Mart 27 milyon Nisan 27 Mayıs Haziran26,Temmuz 32,Ağustos 26,Eylül 29, Ekim 24,Kasım 29 Aralık kaç para 359 milyon. Bu nedir?

Cumhurbaşkanlığına ödenek ayrılmış. Sanki devlet malı deniz hikayesi var ya. Ey Erdoğan sen kimin parasını harcıyorsun? Yazık değil mi günah değil mi?

2007 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon 2014'te 199 milyon 2018'de 845 milyon. 2007'den 2018'e 25 kat artmış harcadığı para.

Sayın Erdoğan ikinci sorum şu: ABD'deki lobi şirketlerine kaç para ödedin? Ödediğin paranın içinde o şirketlerinde Netenyahu'nun partisine üye olan kişi var mı? Sorularım gayet açık ve net.

24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Buradan da anlamadıysan İnce ayar yapacağız. Kamuda asla sağcı mı solcu mu diye bakmayacağız. Türbanlı-türbansız bunlara asla bakmayacağız. Sadece liyakat olacak. Kamuda yükselmenin temel kriteri liyakat olacak. Dün akşam bir genç kardeşimiz ağlattı beni. Asgari ücretli biri 50 lira yardım etmiş bana. Bunu kim bilir benim gibi Artvin, Borçka'da öğretmenlik yapan bilir.

24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Buradan da anlamadıysan İnce ayar yapacağız. Kamuda asla sağcı mı solcu mu diye bakmayacağız. Türbanlı-türbansız bunlara asla bakmayacağız. Sadece liyakat olacak. Kamuda yükselmenin temel kriteri liyakat olacak. Dün akşam bir genç kardeşimiz ağlattı beni. Asgari ücretli biri 50 lira yardım etmiş bana. Bunu kim bilir benim gibi Artvin, Borçka'da öğretmenlik yapan bilir.

Hep söylediğim bir laf vardı. Bu kampanyada da ne kadar haklı olduğumu gördüm. Bana şöhretli insan lazım değil. Bana büyük davaya inanmış insanlar lazım. Düzceli hemşerilerim, 24 Haziran'da Muharrem İnce allahın izni milletin oyuyla cumhurbaşkanı Ağustos'ta fındık 15 lira isteyen alır istemeyen almaz. Kalırsa devlet alacak. Size söz veriyorum bir köylü çocuğu olarak, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz.

'BENİM FARKIM NE OLACAK?'

16 yıl sonunda bir değişiklik yaptığınızda ne olacak? Benim farkım ne olacak? Bir türbanlı türbansız ayrımı olmayacak. İki her şeyi üreteceğiz, ithal etmeyeceğiz. Üç oyun başlayınca kural değişmeyecek. Dört sınava 2 ay kala değişiklik oldu. Siz 24 Haziran'da sınava girecektiniz şimdi kabine gireceksiniz, sizle dalga geçiyorlar, paketleyin bunları.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında halkın seçtiği belediye başkanına istifa et diye baskı olmayacak. Benim dönemimde damadım bakan olmayacak, oğlumun vakfı olmayacak. Benim dönemimde adil rekabet olacak. İhaleler peşkeş çekilmeyecek. Gençler, tasarım, markalaşma ve teknolojiyle ilgilenecek. Cumhurbaşkanını eleştirmek için tweet atamayan genç yaratıcı olamaz, hiçbir şey yapamaz o. Gençleri iyi eğiteceğiz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında halkın seçtiği belediye başkanına istifa et diye baskı olmayacak. Benim dönemimde damadım bakan olmayacak, oğlumun vakfı olmayacak. Benim dönemimde adil rekabet olacak. İhaleler peşkeş çekilmeyecek.

Türkiye duvara çarpmak üzere, hızla gidiyor. 55 milyar dolar cari açık, gençlerde yüzde 20 işsizlik. Türkiye bunu kaldıramaz. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var."