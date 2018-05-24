Muharrem İnce: Bayrama giden Suriyeli'yi almam

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

İşte İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

Yarın Uşak'tayız. Sonra Afyon, sonra da Ankara'ya geçeceğiz.

16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum.

30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız.

Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim.

Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara.

Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLACAK

Seçimi kazanırsam, bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak.

Zorlama tedbirlerle ekonomi olmaz.

Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız.

Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağız. Kamu bankalarının düzenini yeniden kuracağız.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DURDURACAĞIZ"

Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak.

Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur?

Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli.

ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SEÇİM BEYANNAMESİ

16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. O ancak iflas belgesini açıklayabilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin?

Bugün '3600 vereceğim' diyor. Kasım 2017'de CHP'li vekiller önerge. Bu önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete.

(Erdoğan'ın açıkladığı projeden beğendiğiniz var mı?) Bugün ayrıntılı incelemedim ama yarın akşam incelerim. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa hiç itirazım yok. Zaten o yapamayacak, ben yapacağım. Ben devam ettiririm onu. Ama emin olun öyle bir düşüncesini olduğuna inanmıyorum.

Geçmiş örneklere baktığımızda, her tarafı ranta boğdular. Keşke daha önce yapsalardı. Sadece orası yetmez. Onun yanındaki arazileri de dahil etseler. Biz dahil edeceğiz. Onun elinde olsa yapmayacaktır. Bir kenarına yapacak, yanına gökdelen konduracaktır.

EKİBİNDE KİMLER OLACAK?

İlhan Ağabey (İlhan Cinaner) ile hergün görüşüyoruz. Aykut Erdoğdu ile konuşuyorum. İkinci turda kurmaylarım ile çıkacağım. Birinci tur bitmeden hiçbir isim açıklamayacağım. Şuan devlet memuru olanlar var. Ekibim belli 2014'ten beri çalışıyorum. Ankara'da bir ofisim var benim. Bir arkadaşımın ofisi var.

KPSS'yi geliştireceğiz. Mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapıyorsanız bunu kamera sistemiyle kontrol altına almalısınız.

Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak.

ÇATI ADAY OLSAYDI KAYBEDERDİK

(Abdullah Gül’ün çatı adaylığı) Fizik öğretmeni matematik bilen bir adamdır. Matematik bilen birinin, matematik bilimine aykırı bir şey yapması beklenmez. Abdullah Gül veya bir başkası, birinci turda çatı aday doğru olmaz. Birinci turda herkes yarışmalıdır. Doğrusu budur. Karşı çıkardım, ben olsaydım da karşı çıkardım. Çatı aday olur, ikinci turda çatı aday olur. Yanlış şey üzerinde tartışmışlar. Olsaydı kaybederdik.

İNCE'NİN PROJELERİ VE PROJELERE BULACAĞI KAYNAK

20 bin aracın geçtiği yere 40 bin araç parası verirseniz... 40 milyar dolar Suriyelilere harcarsanız... Suriyelileri davul zurna ile uğurlarız, 40 milyar dolar size kalır. Bunlar kaynak değil mi? 2 milyar dolara saray yapacağınıza konut yapabilirsiniz. İşte size kaynak.

En acil işimiz yargı. Adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var. Yatırımcının önündeki bürokratik sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Saplantıları ortadan kaldıracağız. Ekonomilerin başına liyakat sistemi ile birini atayacağız. Devlet kemer sıkacak. Saray'dan başlayacağım.

Bizim kaynağımız demokrasi ve hukuk olacak.

Devleti yönetenler pay almayacak. Herkes iyi biliyor ki, iş adamları avantasını vermeden iş yaptıramıyor. Ben de biliyorum onlar da biliyor. Bu musluklar kapanacak. AK Parti döneminde de ihale alan bizim dönemimizde de alabilecek.

ERDOĞAN'LA OLAN GÖRÜŞMESİ

Gençlerimiz karikatür yapacak, eleştirecek. Hakaret olmadığı sürece sorun yok.

Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettim. Yaklaşık 40 dakika görüştük. Para da yatırdım. İhtiyacı yok ama. Tüm adaylara para yatırdım.

Neden kravatsız gittiler dediler? Edirne'den yoldan gelmiştim.

(Koltuk tartışması) Ben misafirim. Yurtdışında oturmam. Eşit şartlarda olacak. Hande Hanım'ın evine misafirliğe gitmişsem, nereye derse oraya otururum.

'DÜNYANIN KURALLARI VAR'

Faiz İslam'da haramdır. Bunu bütün Müslümanlar kabul eder. Ben de kabul ediyorum. Ama tutup faizle uğraşmanın anlamı yok. Dünyanın kuralları var.

'GENÇ NÜFUSA İYİ EĞİTİM VERİRSEK AB'YE GİRERİZ'

AB'nin kuralları istemesi doğal. Biz içimizdeki sorunları halledersek yine de almazlarsa bunu konuşuruz. Onlarda yaşlı bizde genç bir nüfus var. Genç nüfusu iyi eğitirsek bizi AB'ye alırlar.

KDV-ÖTV TARTIŞMASI

(Erdoğan'ın 'sırtında küfe yok' açıklaması üzerine) ÖTV'yi kaldıracağım demedim. Sesli kitapta yüzde 18 KDV var. Normal kitap yüzde 8 KDV. Kutsal kitapta KDV yüzde 1. Kutsal kitapta KDV olur mu? Ben kimsenin çocuk sayısına karışmam. İster 3, ister 5 yapar.

Allah nasip eder, millet de isterse... Çocuk sayısına karışma hakkım yok, ama bezinde, sütündeki KDV'yi indireceğim. Benim görevim o. Çocuk maması yüzde 8 olan da var yüzde 18 olan da... Sütte yüzde 8 KDV var. KDV'yi indireceğiz.

Musluktan akan suda 5 adet vergi var. Çevre temizlik, atık su, katı atık bertaraf vedeli, katı atık toplama bedeli ve artı KDV var. Emlakta, pırlantada, yatta KDV yok. Doğalgazda, mutfak tüpünde var. Akaryakıtta, benzinde, mazotta ÖTV, KDV toplam yüzde 51 vergi var. 100 TL'lik benzin aldınız, 51 TL de vergisi var.

1999'da deprem vergisi kondo. AK Parti bunu kalıcı hale getirdi.

Sayın Erdoğan bugün açıklıyor... 16 yıldır aklına yeni mi geldi? KHK ile bunları yapabilir. Seçimi bekleme. Olaki seçimi kaybedersin, senin yerine gelecek kişi yapmaz... Ben seçilir seçilmez, 1 ay içerisinde yapacağım. KHK ile hakkı var. Neden bekliyor? Seçim öncesinde müjde ver. Hem oy alırsın.

Cemevlerinin statüsünü defalarca Meclis’e getirdik, hepsinde reddedildi. Alevileri şimdi mi hatırladın? Alevilerin buna inanacağını mı düşünüyor? 16 yıl hiçbir şey yapmayacaksın, seçime yakın bunları açıklayacaksın. Yapamaz, yapmayacak.

AB BÜYÜKELÇİLERİ DE SORDU

En acil işimiz hukuk devleti, yargı. Bunları düzelteceğiz. Önce hukuk devletini oluşturacağız. Bana soruyorlar; ‘Erdoğan’ı yargılayacak mısınız?’ Hayır. Benim Erdoğan’la ne işim var. Benim yargılamak gibi bir görevim yok, ama adil bir hukuk düzeni kurmak görevim var. Bunu kurduktan sonra beni de yargılayabilir, onu da yargılayabilir. İdeolojik saplantılardan uzak duracağız. Faizle uğraşmayacağız. Faizin haram olduğunu bütün Müslümanlar kabul eder ki, ben de öyle kabul ederim, ama bir de dünyanın kuralı var. Bir saplantıyla hareket edemem.

EĞİTİMDE 1+8+4 PROJESİ OLACAK

2002'de Kocaeli'nde bir konuşmasında 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' demişti. Şuan atanamamış 320 bin öğretmen var.

15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok. Bu ülke kalkınabilir mi? Bu ülkenin her şeyi atıl. Su akıyor biz seyrediyoruz. 3.5 tarafı denizlerle çevrili, balıkçılığı gelişmiyor. Meracılığı gelişmiyor. Gençleri boş duruyor. Doğalkaynaklar var, tarihi misyon var, genç nüfus var. Biz bu ülkenin nöbetçisi değil üreticisi olacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda şu 5 milyon kişi bulun diyeceğim.

16 yılda 6 bakan, 5 sınav değişikliği. Sınavda 9 ay kala bir değişiklik yapıldı, 7 ay kala bir daha yapıldı... 2 ay kala da tarih değişikliği yapıldı. Neden çocukların sınav tarihini değiştiriyorsunuz? Seçimin tarihini değiştirin. Bir yanda sınav, bir yanda seçim... Hangisi daha değerli? Bence sınav daha değerli. Seçimin 1 hafta geç olması ülke tarihini değiştirmez. Sınav tarihi belirlenmişse, o çocukların sınav tarihini değiştiremezsiniz. Önce çocuklar, sonra biz.

4+4+4 sistemi devam etmeyecek. Bizim 1+8+4 diye bir projemiz var. Ayrıntılarını daha sonra açıklayacağız.

Ayın 28'inde Balıkesir'deyim. Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde okul arkadaşlarımızla birlikte, diplomalarımızla birlikte olacağız.

Sınavlar kalkmayacak, kalkamaz. Bu bir şekilde olacak. Bu sistemi kurduğumuzda, yarın ben seçimi kaybettiğimde o kalkmayacak.

Asla dayatma olmayacak. Taraflarla masaya oturacağız. Siyasal uzlaşma sağlayacağız. Milli politikamız olacak.

FETÖ ile AK Parti birlikte aynı bedende iki ruh gibilerdi. Birlikte yaptılar bunları. Bunu 2013'e kadar yaptılar. Komik bir şey söyleyeyim size; Bu resmi belgedir. 17-25 Aralık'tan sonra, FETÖ'cü okullara devlet 114 trilyon para harcadı. Ne zaman biliyor musunuz? Tarihini de söyleyeyim; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında. Bu benim soru önergem. Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevabı. Henüz kapatılmamış. Ben sormuşum. Siz devlet memuru olsaydınız çocuğunuzu bu okullara verdiğiniz için işinizden oldunuz mu? Var mı böyle insanlar, var. O bakan ne olacak? O bakanı atmayacak mıyız? Bank Asya'da hesabı var diye adamı işinden atacaksın, bu bakanı nereye atacağız? Sayın Erdoğan. Bu bakanı neden dışarı atmıyorsun?

GÜLEN'İN İADESİ POLEMİĞİ

(Erdoğan'ın 'İnce'yi hangi yetkili aramış' sorusu üzerine) Sayın Erdoğan, 2001'de partiyi kurdu. Partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen'i ziyarete gitti mi? Ben gittiğini biliyorum. Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. Partiyi kurarken icazet almaya gitti mi? Ben diyorum ki gitti.

Muharrem İnce boş konuşmaz. Ne zaman ne kadar söyleyeceğime bırakın onu da ben bileyim. 3 Temmuz 2017 Bekir Bozdağ, 'Efendim biz gönderirsek mahkeme reddeder diyor. Biz de onlara siz gönderin reddedeceklerse reddetsin' diyoruz. Yani reddedeceğini biliyor. Yani ABD FETÖ'yü göndermez, Tayyip Erdoğan da istemez. Neden istesin ki?

Demek ki ona bir ayrıcalık yapılmış. İstediği her şeyi alabilmiş. Bir fotoğraf var. Gülen'i ziyaret ediyor AK Partili vekiller. Normalde başı açık olan kadın vekiller, Gülen'in yanında başlarını kapamışlar. Peki siz Hande Hanım. Başınız açık. Başınızı kapattığınız anlar da vardır. Pensilvanya mübarek bir yer mi ki o kadınlar başlarını kapamışlar.

Soru 2: Orada diz çökenler, şuan 5 tanesi vekil listesindeler. Bunlar ne konuşuyorlar? 2012'den bu yana 5 yıl geçti, hâlâ alamadılar. Usulüne göre istemediler.

İlk 23.7.2017'de istemişler. FETÖ'cüler darbe yapmış, bir yıl sonra istemişsin. 1 yıl neden bekledin?

Sadece ABD ve İngiltere'de suçluların iadesi konusunda daha zorlaştırılmış maddeler var. Türkiye, bu zor koşulları yerine getirmeden istemiş. Usulüne uygun bir şekilde isteyeceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde 2 arkadaşımızı Adalet Bakanlığı'na göndereceğim.

Darbe girişiminden sonraki iade talebi doğru değil. Sizdeki bilgi doğru değil. Tekrar söylüyorum 'Fethullah Gülen istenmedi' demiyorum. Usulüne uygun olmadığını, dosyayı inceler uzmanlar, 'Şurada yanlış yapmışsınız' derler. Ben arkadaşlarımızı göndereceğim, dosyayı bana gönderirlerse 'Şurası eksik' deiyyeceğim.

Bana, "120 koli, tercümeleri bile doğru düzgün yapılmamış, çoğu gazete küpürüyle dolu" dendi. Ben Türk yetkiliye inanmak isterim. O dosyayı incelemek uzmanlık ister. Belgeleri ortaya koysunlar çıkar ortaya.

Amerikalılar ipe un serebilir. İki tane kıytırık belge için o fırsatı vermeyeceksin onlara. Gülen bunların eski ortağı. Ben milletin vicdanına bırakıyorum. 15 Temmuz'dan 1 yıl sonra istenmişse, neden 1 yıl beklediniz?

PARLEMENTER SİSTEME NE ZAMAN GEÇİLECEK

25'inde parlementer sisteme dönemeyiz. Nasıl dönelim? Önce onarımı yapmak zorundayız. Onarımı yaptıktan sonra, 2 yıl içerisinde ekonomi rayına oturtup, o süre içerisinde şeffaf bir devlet yapısı, hesap verebilen devlet yapısı, bağımsız mahkemeler, verdiğimiz taahhütler, özgürlükler... OHAL'i yemin ettiğim gibi kaldırmalıyız. 1 saat beklememeliyiz. Bunları sağladıktan sonra neden olmasın. Yapmalıyız bunu. İnsanların geçmişine bakarak gelecekte ne yapabileceğine karar verebilirsiniz.

Ben partim ile ayrı düştüm özgürlükler konusunda. Dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı, 2016'taki referandumda Selahattin Demirtaş hapiste olmazdı referandumda geçmezdi. Bugün olsa aynısını yaparım. Türkiye'de şuan bir tek adam var, her şeye o kadar veriyor. Yanında da liyakatsız bir ekip var. Ben tek adam değil ama güçlü bir lider olacağım.

İnsanı birleştirirsek Edirne ile Hakkari birleşir. Büyük şemsiye diyorum öteden beri. 30 yıldır siyasetin içerisindeyim. Sol birleşmesi hiçbir işe yaramaz, Türkiye için çözüm değil. Cumhuriyetçilerin birleşmesi lazım.

Toplumun her kesimini kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız. Kimseyi öteleştirmeyeceğiz. Bakın bende ne var, Türk bayrağı. Parti rozeti var mı?

Bayrak CHP'lilerin, AK Partililerin, HDP'lilerin, İYİ Partililerin hepimizin. Cumhurbaşkanı da hepimizin olmalı. Parti başkanı bir sürü. Cumhurbaşkanı bir tane. AK Partililerin Cumhurbaşkanı olmaz. Sayın Erdoğan Meclis'e geldiğinde biz ayağa kalkmıyoruz, kalkmayı çok isterim. Partili bir cumhurbaşkanı olursam AK Partililerinde kalkmaması normal.

AF TARTIŞMASI

(Bahçeli’nin ‘cezaevlerinde isyan’ sözleri) Cezaevlerinde isyan iddiaları çok tehlikeli şeyler. Bunlar şimdi mi sizin aklınıza geldi? Bunlar doğru bile olsa halkın önünde konuşmamak lazım. Bunlar çok tehlikeli, gereksiz, yersiz bir çıkış. Üstünde durmaya pek gerek yok.

Affa ihtiyaç yok. Önce adalete ihtiyaç var. Sürekli af ile uğraşacağınıza, adaleti bir kez kurun. Hukukun üstünlüğünü uygulayın ondan sonra tekrar uğraşmayın. Af bataklığın üzerindeki sivrisineğe benziyor. Sineği öldüreceğine bataklığı kurut. Düzeltmeden af yeni afları getirir.

Yargı üç ayda bağımsızlaşır.

YERLİ OTOMOBİL

Erdoğan yerli otomobil diyor bir babayiğit arıyor, ne kadar ilkel biliyor musunuz? Otomobil teknolojisi çok geride kaldı artık. Ben 600 milletvekilini de davet edip anlatmak isterim dünyayı. Ne otomobili çok eskide kaldı bunlar. Zaman kaybı. (Devam ettirmez misiniz?) Hayır ettirmem. 20 yıl öncesinin projesiydi. Sayın Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor dünyayı.

Bundan 10 yıl önce dünyanın en büyük 10 şirketi petrol şirketleri ve bankalardı. Bugün 10 şirketten 5'i bilgi teknolojileri şirketi. Türkiye yazılım merkezi olsun isterim. Ben araba yapımına talip olmuyorum.

Arabayı yapan fabrika mı, güç onun mu, robotu yapan mı, robotun yazılımını yapan mı? Güç hangisinde. Bir numara robotun yazılımını yapan olacak. Ben araba yapımına talip olmuyorum.

Bu ülkenin gençlerini özgür kılarsak, yaratıcı çocuklar, eleştirel düşünebilen çocuklar. Ama milli ruhu olan çocuklar.

NÜKLEER ENERJİ

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi önceliğimiz. Az buçuk Sayın Erdoğan'dan bu işi daha iyi bilen birisi olarak, üniversitede bitirme tez de 'nükleer enerji' olan birisi olarak konuşuyorum bunu; önceliğimiz yenilenebilir enerji kaynağı olacak. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına dünyanın en iyi okullarına gönderceğiz.

('Akkuyu projelerini devam ettirir misiniz' sorusu üzerine) Bunları araştıracağız. Köprüde, havaalanında, hastanede olduğu gibi kazık yiyor muyuz yemiyor muyuz. Buna bakacağız.

(S-400 konusu) ABD'liler buna karışamaz. Türkiye buna karar verir.

9 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Bir uçak kiraladık tabi ki. 8 kişilik bir uçak kiraladık. Yapılan bağışlar var. Ben inanın onu takip etmiyorum. Herhalde 9 milyon TL'ye yakın para toplanmış. Tabi ki katkılarını bekliyoruz. Bir yanda devletin uçakları ve imkanlarıyla kampanya var, bir yanda da bu.

Zaman çok olsaydı ilçelere gitmek isterdim. Zaman olsaydı telefona gelen mesajlarar cevap vermek isterdim. 20 yıldır telefonum değişmedi. Üzülüyorum telefon mesajlarına cevap veremediğim için. Kusura bakmasınlar.

Sosyal medya benim onayım alınarak arkadaşlarımız atıyor. Bu süreç içerisinde öyle oluyor.

BİR GÜÇ GÖSTERİSİ

Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanlığına aday olması muhtemel bir kişinin bahçesine helikopterle inemez. Öyle bir nezaket ziyareti olmaz. Cumhurbaşkanı Sözcüsü’nün ne işi var orada o zaman. Neden araçla gitmiyorsunuz, bahçeye iniyorsunuz? Bu bir güç gösterisi Benim Cumhurbaşkanlığımda benim Genelkurmay Başkanım bunu yapamaz, görevden alırım.

LİSTE TARTIŞMASI

Listelerde olmayan arkadaşlarım miting alanlarında. 15 civarında arkadaşımı önde gördüm. Sivas'taydı, Erzincandalardı. 'Başkanım bizim listede olup olmamamız önemli değil. Yapabileceğimiz bir şey var mı" diye söylediler. 'Bunları sorun yapmayacağız. Senin seçilmen için var gücümüzle çalışacağız.' dediler. Gönül isterdi ki arkadaşlarımızın hepsi olsun. Bunlarla uğraşmaya şimdi zamanımız yok. Biz seçime kilitlendik.

CHP oyundan daha oy bir almanın doğal olduğunu düşünüyorum. Herkesin cumhurbaşkanı olacağını söylüyorsunuz. Türk bayrağı takıyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçileceğime inanıyorum. Parti başkanının Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini söylüyoruz. Görünen köy kılavuz istemez. Seçileceğimi düşünüyorum. Erzincan'danki kalabalığı görmenizi isterdim. Polis barikatının arkasındakiler CHP'li değildi. Konuşmamın 15. dakikasına kadar bir alkış almadım. Onu görürsünüz siz. Arkada 15. dakikaya kadar alkış almadım. Ama 15. dakikadan sonra alkışı gördüm. Olağanüstü bir şey.

SURİYE VE SURİYELİ MÜLTECİLER KONUSU

Esad'a ne özel bir kinim var ne de özel bir sempatim de. Esad'ın durumunu ben belirliyemem. Ya da biz belirlememeliyiz. 'Kardeşim Esad'dan 'kanlım Esad'a geçilmemeli.

Yapılması gereken iş şudur; 4.5 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor ama Suriye'de bizim elçiliğimiz yok. Bu yanlış. Mevcut yönetimle ilişki kurmaya mecburuz. Şam'da büyükelçilik açılmalıdır, denenmelidir. Birincil hedefimiz, Suriye'deki toprak bütünlüğü korunmalıdır. İki, Suriye'ye yeni bir anayasa gereklidir. Üç BM gözetiminde, Suriye'de yaşayanlar ile Suriye dışında yaşayan Suriyelilerin seçime katılmalarıyla oluşacak bir hükümet. İster Esad seçilir, ister başkası seçilir. Esad seçilirse de başkası seçilirse de kabul ederim. O komşu ülkenin iç işleridir. 'Esad seçilirse tanımam' olmaz böyle bir şey. Tanıyacaksınız başka şansınız yok. Toprak bütünlüğü, yeni bir anayasa, BM gözetiminde Suriye içinde ve dışında yaşayanların katılımıyla bir seçim. Hedef bu olursa davul zurnayla dönerler.

Bakın şu yanlış; bayram'da gidiyor 72 bin kişi, 1 hafta 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Yok böyle bir dünya. Eğer sen gidip 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada devamlı. Ne diye geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Böyle bir yapı yok. Laubali bir devlet yönetimi. Akılsız bir dış politika, eğitim en rezil ettikleri konu. Türkiye itibarı yerlerde sürünüyor. Yazıktır bunlara. Devlet yönetimi ciddiyet, bir incelik ister. 4 milyon Suriye'li Türkiye'de, bayramda 72 bini tatile gidiyor Suriye'ye, sonra geri geliyor. Demek ki şartların uygun. Ne diye geliyorsun benim ülkeme? Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aş evi mi? Benim ülkemin insanları işsiz. 1800 yabancı şirket 2017'de kapatmış gitmiş, çekler senetler ödenmiyor. Dükkanlar kapalı, siftah yapamıyor, emekli geçinemiyor.

HEMEN BİRLEŞTİRECEĞİZ

(Üniversitelerin bölünmesi) Hemen birleştireceğiz. Yazık günah, hocaları dinleyince ülke adına üzüldüm. Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz bunu? Böyle bir dünya yok, Muharrem İnce’den böyle bir şey duymayacaksınız.,

KÜRT SORUNU

Kürt sorunu adını doğru koyalım. Siyasal, ekonomik sorundur. Eksik demokrasi sorunudur, siyasi ahlak sorunudur. Siyasetçi bunu hep kullandı. Diyarbakır’da farklı konuştu, Trabzon’da farklı konuştu. Bir, çocuklarımıza resmi dili öğreteceğiz. İki, evinde konuştukları dili öğreteceğiz. Kürtçeyse bu Kürtçe. Evinde ne konuşuyorsa. Üç, uluslararası dili öğreteceğiz. Bu konuda hiçbir kompleksimiz yok. Silah olmayacak, tartışacağız, konuşacağız, bu sorunu çözeceğiz. Bir televizyon kanalında bunu tartışmaya açabiliriz.

