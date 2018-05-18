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    Muharrem İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz

    AA
    18.05.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yoksulluğu yok etmemiz lazım. Yasakları kaldırmamız lazım. Ekonomimizi büyütmek için önce şeffaf ve hukuk devletine ihtiyacımız var." dedi.

    Avcılar Belediyesinin düzenlediği iftarın ardından konuşan İnce, Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin gelecek dönemde barışması ve kenetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

    Türkiye'nin bir büyük şemsiye altında birleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu başarmalıyız. Gençlerin geleceğe umutla bakmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin eğitimli ve akıllı evlatları ülkemizi terk ediyor, geleceğe güvenle bakamıyor. Acilen bu beyin göçünü durdurmamız lazım. Emeklilerimizi daha rahat yaşatmamız lazım. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vermemiz lazım. Bütün bunları başarabiliriz. Yoksulluğu yok etmemiz lazım. Yasakları kaldırmamız lazım. Ekonomimizi büyütmek için önce şeffaf ve hukuk devletine ihtiyacımız var. Ekonomideki büyümeyi de gerçekleştirdikten sonra bir adil bölüşüme ihtiyaç var. Gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmeye ihtiyacımız var. 1, barışacağız, 2, büyüyeceğiz. 3, bölüşeceğiz. "

    "Allah'ın izni, milletin isteğiyle 24 Haziran'da un varsa, şeker varsa yeni yepyeni bir usta da gelecek." diyen İnce, yarın Samsun'da olacağını sözlerine ekledi.

    İftara, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, partililer ve vatandaşlar katıldı.

     

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    Etiketler: erken seçim , gündem
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