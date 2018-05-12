Muharrem Ä°nce, 50 ilde miting yapacak, 19 MayÄ±s'ta Samsun'da olacak

Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu tarafÄ±ndan 4 MayÄ±s'ta CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak aÃ§Ä±klanan Ä°nce'nin mitingileri sÃ¼rÃ¼yor.ÂSeÃ§im kampanyasÄ±nÄ± Ulus'taki Birinci Meclis Ã¶nÃ¼nden baÅŸlatan Ä°nce, ilk bÃ¼yÃ¼k mitingini memleketi Yalova'da gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Daha sonra sÄ±rasÄ±yla Edirne, Hakkari ve Rize'ye giden Ä°nce, dÃ¼n geceyi ise bir televizyon programÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Antalya'da geÃ§irdi. BugÃ¼n kahvaltÄ±da AfyonkarahisarlÄ± gazetecilerle bir araya gelen Ä°nce, Dinar ile Denizli'nin Bozkurt ilÃ§elerinde vatandaÅŸlarla buluÅŸtu.

AkÅŸam saatlerinde Denizli kent merkezinde miting dÃ¼zenleyecek olan Ä°nce, yarÄ±n da Manisa merkez ve Soma'da olacak.

Konya, Aksaray, Amasya

Ã–zel uÃ§ak kullanan Muharrem Ä°nce'nin pazartesi gÃ¼nÃ¼ Konya'da olmasÄ± bekleniyor. Ä°nce, ilk olarak EreÄŸli ilÃ§esine gidecek, daha sonra kent merkezinde halka hitap edecek.

15 MayÄ±s'ta Aksaray ve NiÄŸde'de miting yapacak Muharrem Ä°nce, ramazan ayÄ±nda da miting programlarÄ±na devam edecek.

Ä°nce, 18 MayÄ±s'ta KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'da olacak. Ä°nce'nin akÅŸam saatlerinde ise Ä°stanbul AvcÄ±lar'da bir iftar programÄ±na katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

19 MayÄ±s'ta Samsun

Muharrem Ä°nce, AtatÃ¼rk'Ã¼n Samsun'a ayak bastÄ±ÄŸÄ± tarih olan 19 MayÄ±s'ta Samsun'da olacak.

AynÄ± gÃ¼n Sinop'ta halka seslenmesi beklenen Ä°nce, 20 MayÄ±s'ta Osmaniye ve Adana'da miting yapacak.

Ä°l mitingleri Ã¶ncesinde bazÄ± ilÃ§e ziyaretlerinde de bulunacak olan Muharrem Ä°nce, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapmayÄ± planlÄ±yor.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, salon toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak

Daha Ã§ok salon toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmasÄ± beklenen Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ise Ä°nce'ye destek ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in partisine oy istemek amacÄ±yla Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara gibi bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da miting yapacaÄŸÄ± belirtiliyor.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, Ä°nce ile beraber bazÄ± mitinglere katÄ±lmasÄ± da bekleniyor.

Ã–te yandan Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, milletvekili adaylarÄ± Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã‡evre Sokak'taki parti okulunda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun milletvekili listesinin 21 MayÄ±s'ta YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna (YSK) teslim edilmesinin ardÄ±ndan, daha fazla sahada olacaÄŸÄ± ifade ediliyor.