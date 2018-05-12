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    Muharrem Ä°nce, 50 ilde miting yapacak, 19 MayÄ±s'ta Samsun'da olacak

    AA
    12.05.2018 - 11:39 | Son GÃ¼ncelleme:

    SeÃ§im kampanyasÄ±nÄ± 4 MayÄ±s'ta Birinci Meclis Ã¶nÃ¼nden baÅŸlatan CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapmayÄ± planlÄ±yor. Ä°nce, AtatÃ¼rk'Ã¼n Samsun'a ayak bastÄ±ÄŸÄ± tarih olan 19 MayÄ±s'ta Samsun'da olacak. Daha Ã§ok salon toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmasÄ± beklenen Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ise Ä°nce'ye destek iÃ§in Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara gibi bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da miting yapacaÄŸÄ± belirtildi.

    Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu tarafÄ±ndan 4 MayÄ±s'ta CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak aÃ§Ä±klanan Ä°nce'nin mitingileri sÃ¼rÃ¼yor.ÂSeÃ§im kampanyasÄ±nÄ± Ulus'taki Birinci Meclis Ã¶nÃ¼nden baÅŸlatan Ä°nce, ilk bÃ¼yÃ¼k mitingini memleketi Yalova'da gerÃ§ekleÅŸtirdi.

    Daha sonra sÄ±rasÄ±yla Edirne, Hakkari ve Rize'ye giden Ä°nce, dÃ¼n geceyi ise bir televizyon programÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Antalya'da geÃ§irdi. BugÃ¼n kahvaltÄ±da AfyonkarahisarlÄ± gazetecilerle bir araya gelen Ä°nce, Dinar ile Denizli'nin Bozkurt ilÃ§elerinde vatandaÅŸlarla buluÅŸtu.

    AkÅŸam saatlerinde Denizli kent merkezinde miting dÃ¼zenleyecek olan Ä°nce, yarÄ±n da Manisa merkez ve Soma'da olacak.

    Konya, Aksaray, Amasya

    Ã–zel uÃ§ak kullanan Muharrem Ä°nce'nin pazartesi gÃ¼nÃ¼ Konya'da olmasÄ± bekleniyor. Ä°nce, ilk olarak EreÄŸli ilÃ§esine gidecek, daha sonra kent merkezinde halka hitap edecek.

    15 MayÄ±s'ta Aksaray ve NiÄŸde'de miting yapacak Muharrem Ä°nce, ramazan ayÄ±nda da miting programlarÄ±na devam edecek.

    Ä°nce, 18 MayÄ±s'ta KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'da olacak. Ä°nce'nin akÅŸam saatlerinde ise Ä°stanbul AvcÄ±lar'da bir iftar programÄ±na katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

    19 MayÄ±s'ta Samsun

    Muharrem Ä°nce, AtatÃ¼rk'Ã¼n Samsun'a ayak bastÄ±ÄŸÄ± tarih olan 19 MayÄ±s'ta Samsun'da olacak.
    AynÄ± gÃ¼n Sinop'ta halka seslenmesi beklenen Ä°nce, 20 MayÄ±s'ta Osmaniye ve Adana'da miting yapacak.
    Ä°l mitingleri Ã¶ncesinde bazÄ± ilÃ§e ziyaretlerinde de bulunacak olan Muharrem Ä°nce, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapmayÄ± planlÄ±yor.

    KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, salon toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak

    Daha Ã§ok salon toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmasÄ± beklenen Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ise Ä°nce'ye destek ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in partisine oy istemek amacÄ±yla Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara gibi bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da miting yapacaÄŸÄ± belirtiliyor.
    KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, Ä°nce ile beraber bazÄ± mitinglere katÄ±lmasÄ± da bekleniyor.
    Ã–te yandan Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, milletvekili adaylarÄ± Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã‡evre Sokak'taki parti okulunda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun milletvekili listesinin 21 MayÄ±s'ta YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna (YSK) teslim edilmesinin ardÄ±ndan, daha fazla sahada olacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

    Etiketler: erken seÃ§im , gÃ¼ndem
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