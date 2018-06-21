Muharrem İnce: 15 sene önce evlerde fırın yoktu diyorsa doktora gitmesi lazım

YORGUN OLDUĞU BELLİ

“Konuştuklarımıza bakın. Buzdolabı, çamaşır makinesi uygarlık göstergesiymiş. Erdoğan gelmeden önce köprümüz, buzdolabımız, fırınımız yok. Normal bir ruh hali değil bu. Türkiye’yi yönetmemeli bu ruh hali. Konuştuklarından yorgun olduğu belli. Bir gün önce söylediğini bir gün sonra yalanlıyor. Erdoğan’ın ruh hali iyi değil. ‘15 sene önce evlerde fırın yoktu’ diyorsa doktora gitmesi lazım.

Memleketin düştüğü derde bakın, üretmeyen, tüketim toplumu bir Türkiye. Aldığı borç paraları betona gömen bir Türkiye. O para fabrikalara, tarıma dayalı sanayiye yatırılmalıydı. Niye fabrikalara vermedi. Verirse çalması zor. Betona yatırım yaparsa çalması kolay. Ekonomist olmak gerekmez bunun için. Rahat çalmak için yaptılar şimdi de tıkandı sistem.

RÖVANŞ YOK, DEVRİ SABIK YOK

Rövanş yok, devri sabık yok diyorum. Bu seçim diğer seçimlerden farklı olacak kaybedeni olmayacak. AK Partililer de kazanacak. Dolar düştüğü zaman, AB ile ilişkilerimiz düzeldiği zaman, piyasalara güven geldiği zaman, soğan doları geçmediği zaman, 3 liraya çiftçiye mazot verdiğimiz zaman AK Partililer niye üzülsün?

AB İLE MASAYA OTURACAĞIM

Yemin eder etmez AB üyelerinin başkentlerini gezeceğim. AB üyeleri istediği için değil, bizim milletimiz hak ettiği için yapacağız bazı şeyleri. Büyükelçilerin hemen hemen çoğu ile görüştüm. Sadece AB değil ABD, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda dahil. Hemen masaya oturacağız. Bazı konular var ki savunmaya gerek yok. ‘Yanlış senin yargın’ diyor, bence de doğru söylüyor.

IŞIKLAR SÖNERSE SANDIĞA OTURUN

Pazar günü oyumu kullanıp Ankara’ya gideceğim. YSK’ya yakın bir yerde olacağım. Vatandaşlarımız oylarını kullansın okulların önünden sonra seçim kuruları önünden ayrılmasın. Asla paniğe kapılmasınlar, aman ayrılmayın oradan, ışıklar sönerse oturun sandığın üstüne.”

ÖNCELİK YARGI VE EKONOMİ

“Öncelikli işimiz yargı ve ekonomi” diyen İnce, FOX TV yayınında sözlerine şöyle devam etti:

“Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Kimse başka türlüsünü hayal etmesin. Para güvenli bir liman ister. Yabancı veya yerli bir yatırımcı şunu bilmeli; Türkiye kurallar ülkesidir. Polisiye tedbirlerle enflasyon, döviz düşmez.

HERKES RAHAT EDECEK

Telefonlarının dinlendiğinden söz ediyor. Telefonlar dinleniyor eklemeler çıkarmalar yapılıyor. Erdoğan benim dönemimde çok rahat edecek. Çünkü kimse Erdoğan’ın telefonunu dinlemeyecek. Ben demokrasi kültürüne inanıyorum, o inanmıyor.

111 MİLYONU KİM VERDİ

FETÖ’cü general, baklavacı, öğretmen, kuruyemişçi var ama milletvekili yok. Bu inandırıcı değil. Niye milat, 17/25 Aralık. 17/25 Aralık’tan sonra

FETÖ’cülere teşvik verilmiş mi? 111 milyon teşvik verilmiş. Bunu kim verdi. Diyor ki ‘Ömer Halisdemir’in mezarına gidip Fatiha okuyamadın.’ Bence yanında halen FETÖ’cüler var kandırıyor bunu. Çok ayıp.”