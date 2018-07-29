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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
29.07.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

Muharrem İnce: 1250 arkadaşımız imza vermezse kenara çekilirim

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Muharrem İnce: 1250 arkadaşımız imza vermezse kenara çekilirim

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. İnce, partisindeki muhaliflere çağrıda bulunarak, "500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BANA O GECE GEREKLİ BİLGİ AKIŞI SAĞLANMADI"

Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

Bana 'sıradan biri' diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

"UYARIYORUM... TEHLİKEYİ GÖRÜYORUM"

Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar?

Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.

Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi Anayasası'na uymuyor.

"HERKES GÖZÜNÜ ÇANKAYA'YA KONAK'A DİKMİŞ"

Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın bir işe yaramaz.

Yeni bir kişi, yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir kadro olmalıdır.

Bir kişi sandıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olmalı. Sandık görevlilerin bir statüsü olmalı. Bu 3 ayda olacak iş değil. Şimdiden yapılmalı. 1250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimizi Türkiye'yi mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı?

Herkes gözünü Çankaya'ya, Konak'a, Beşiktaş'a, Narlıdere'ye dikmiş. 

Antidemokratik tüzük maddelerinin hepsini kaldıracağız. 

AKP'nin tüzüğü ile CHP'nin tüzüğü aynı.

9 Eylül günü 1 milyon genç üye kampanyasını başlatacağız.

9 seçimdir aynı şeyi yapıp, farklı sonuç alamayız.

Bu gidişle Mart'ta kamyon duvara çarpacak. 8-9 ay zamanımız var. Bana 'yerel seçime kadar bekle, sonra CHP Genel Başkanı' olursun diyorlar. Ortada bir yaralı var. Buna serum takalım diyorum. Bunu tedavi edebiliriz, zamanımız var.

İmza vermeyen delegeleri notere davet ediyorum, kurultay yapmaya mecburuz.

Koltuk derdinde değilim. Türkiye'nin, CHP'nin önündeki engelleri söylüyorum.

Millete CHP'nin başını eğdirmedim. 

51 günde yüzde 30 barajını geçtik.

"1250 DELEGE İMZA VERMEZSE KENARA ÇEKİLİRİM"

"Yerel seçimler var kurultay yapılmaz" diyorlar, İyi Parti, AK Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz. 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum.

Yapabileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin kaderi 1250 delegenin vicdanına bağlı.

Çatışma olacaksa olur, çatışmadan korkmam ben. 188 bin ıslak imzalı tutanak olacak elinizde, YSK ile sonuçlar uymuyorsa, bakıyorsanız oyla çalınıyor, işte o zaman sokağa çıkılır, ben de sokağa çıkın derim.

Sokağa soralım, değişimi gerçekleştirelim mi?

Bilgiler Genel Merkezde olduğu için onların açıklama yapması gerekir.

Genel Başkan olursam da Cumhurbaşkanı adayı olacağım.

Kim imzasını çektiyse takip edeceğim.

Özgür Özel milletvekili olduğu şehirde 18 delegenin 18'i imza vermiş. Ama Özgür Özel, "Kurultaya gerek yok " diyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

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