Muharrem Erkek: ‘İptale gerekçe sandıklardan Yıldırım çıktı’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptaline ilişkin gerekçeli karar hakkındaki tespitlerini paylaştı.
“250 sayfalık gerekçeli kararın tamamını okuduk” diyen Erkek, görüşlerini şöyle sıraladı:
“Seçmenin iradesinin İstanbul seçiminde nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır dahi kararda yok. Sandık kurulu başkanları bu 754 sandıkta nasıl yanlı davrandı? Seçmenin oyunu nasıl çaldı? Bir tek cümle dahi yok. Hani diyorlar ya usulsüzlükler yapıldı. Sayım döküm cetveli boş olan 18 sandığın sonucu; Binali Yıldırım 2 bin 352 oy, Ekrem İmamoğlu 2 bin 167 oy. Yıldırım, boş dedikleri sandıklarda daha fazla oy almış
90 sandıkta da imzalar eksikmiş. 90 sandığın toplam sonucunu veriyorum; Binali Yıldırım 12 bin 17 oy, Ekrem İmamoğlu 11 bin 853 oy. Burada da Yıldırım çok oy almış. Kim yaptı bu usulsüzlüğü? Bu nasıl usulsüzlük?
Gelelim 754 sandığa. Kamu görevlisi yokmuş. Bu 754 sandığın 532’sinde görev yapan sandık kurulu başkanları öğretmen. Özel okullarda kolejlerde görev yapan pırıl pırıl insanlar. 532’den kalanlar da bankalarda çalışan, paramızı emanet ettiğimiz güvenilir, dürüst insanlar. Şimdi bu pırıl pırıl insanları itham ederek İstanbul seçimini iptal ettiler.”
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