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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Muharrem Erkek: ‘İptale gerekçe sandıklardan Yıldırım çıktı’

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Muharrem Erkek: ‘İptale gerekçe sandıklardan Yıldırım çıktı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptaline ilişkin gerekçeli karar hakkındaki tespitlerini paylaştı.

“250 sayfalık gerekçeli kararın tamamını okuduk” diyen Erkek, görüşlerini şöyle sıraladı:

“Seçmenin iradesinin İstanbul seçiminde nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır dahi kararda yok. Sandık kurulu başkanları bu 754 sandıkta nasıl yanlı davrandı? Seçmenin oyunu nasıl çaldı? Bir tek cümle dahi yok. Hani diyorlar ya usulsüzlükler yapıldı. Sayım döküm cetveli boş olan 18 sandığın sonucu; Binali Yıldırım 2 bin 352 oy, Ekrem İmamoğlu 2 bin 167 oy. Yıldırım, boş dedikleri sandıklarda daha fazla oy almış

90 sandıkta da imzalar eksikmiş. 90 sandığın toplam sonucunu veriyorum; Binali Yıldırım 12 bin 17 oy, Ekrem İmamoğlu 11 bin 853 oy. Burada da Yıldırım çok oy almış. Kim yaptı bu usulsüzlüğü? Bu nasıl usulsüzlük?

Gelelim 754 sandığa. Kamu görevlisi yokmuş. Bu 754 sandığın 532’sinde görev yapan sandık kurulu başkanları öğretmen. Özel okullarda kolejlerde görev yapan pırıl pırıl insanlar. 532’den kalanlar da bankalarda çalışan, paramızı emanet ettiğimiz güvenilir, dürüst insanlar. Şimdi bu pırıl pırıl insanları itham ederek İstanbul seçimini iptal ettiler.”

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