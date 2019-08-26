Muharrem Ayı ve Aşure Günü ne zaman başlıyor?
Ağustos ayı içerisinde yer alan Muharrem Ayı'nın başlamasına günler kala, Aşure Günü ve Muharrem Ayı vatandaşların gündemin yer almaya başladı. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem Ayı için hazırlıklar sürerken, 'Aşure günü ne zaman?' sorusunun cevabını internette merak konusu oldu. Peki, Muharrem Ayı'na kaç gün kaldı? İşte, Muharrem Ayı hakkında bilgiler.
Muharrem Ayı içerisinde ibadetlerini idrak etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri doğrultusunda bu mübarek günün başlangıç tarihini merak ediyor. Ayrıca bu ayın içerisinde yer alan ve tarih boyunca Müslüman toplumlar açısından da büyük bir önem taşıyan Aşure Günü'ne yönelik araştırmalar da yoğunlaştı. Peki, Muharrem Ayı ne zaman başlayacak? İşte, 2019 Aşure Günü ve Muharrem Ayı hakkında bilgiler.
MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan "2019 Dini Günler Listesi" sayfasında bu yılın Muharrem Ayı tarihiyle ilgili bilgiler yer alıyor.
2019 Muharrem ayı 31 Ağustos’ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.
2019 AŞURE GÜNÜ TARİHİ: Aşure günü 9 Eylül Pazartesi
Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü nedir?
“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).
Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).
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