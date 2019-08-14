Muharrem Ayı ve aşure günü ne zaman?
Muharrem Ayı ve bu ayın içerisinde yer alan aşure günü için geri sayım başladı. Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen Muharrem Ayı'nın gelmesiyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanında Muharrem ayı etkinlikleri gerçekleşecek. Peki, Muharrem Ayı ne zaman, aşure günü hangi tarihe den gelecek?
Muharrem Ayı beraberinde bazı gelenekleri de getirir. Müslüman coğrafyasında bu ayda tutulan oruçlar, pişirilip dağıtılan aşureler ve Kerbela'da Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ile beraber ailesi ve yanında bulunanlardan şehit olanların yad edilmesi bunların başında gelir. Ayrıca bu ayın içerisinde yer alan aşure günü, tarih boyunca Müslüman toplumlar açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Muharrem Ayı ve aşure günü ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan "2019 Dini Günler Listesi" sayfasında bu yılın Muharrem Ayı tarihiyle ilgili bilgiler yer alıyor.
2019 Muharrem ayı 31 Ağustos’ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.
2019 AŞURE GÜNÜ TARİHİ: Aşure günü 9 Eylül Pazartesi
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