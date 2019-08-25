Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? 2019 Muharrem ayı ne zaman?
Muharrem ayı orucu, dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen birçok Müslümanın gündeminde yer almaya başladı. Muharrem ayı orucu ne zaman ve ayın kaçında tutulacak sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı verisine göre Muharrem orucu ne zaman tutulur? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler
Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı dini günler takvimi aracılığıyla araştırılmaya başlandı. İbadetlerini İslam dini için önemli olan Muharrem ayı orucu ile sürdürmek isteyen birçok kişi, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorgulamaya başladı.Peki, Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)
“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)
Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.
MUHARREM AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?
Muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.
Hz. Peygamber (sas), muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. Muharrem ayının onuncu günü “âşûrâ” diye adlandırılır. Hz. Peygamber (sas) peygamber olarak gönderilmeden önce ve Medine’ye hicretinden sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını emretmiş, ramazan orucunun farz kılınmasıyla birlikte bu orucu isteğe bırakmıştır.
Hz. Peygamber (sas) muharremin sadece onunda değil dokuz ve on birinci günlerinde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Muharremin sadece onuncu günü oruç tutulması yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur.
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