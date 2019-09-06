Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucu saat kaçta açılır?

Muharrem ayı orucu, bugün birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Belirli günlerde tutulan Muharrem ayı orucunun bazı günlerde tutulması ise mekruhtur. Peki, Muharrem ayı orucu saat kaçta açılır ve ne zaman başlar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MUHARREM AYI ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Muharrem ayı orucu, tıplı Ramazan ayında olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılmaktadır. Kentinizde okunacak olan akşam ezanı saatiyle birlikte Muharrem ayı orucunu açabilirsiniz. Muharrem ayı orucunun ne zaman tutulacağını öğrenmek için aşağıdaki başlığı inceleyebilirsiniz.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.

MUHARREM AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

Muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.

Hz. Peygamber (sas), muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. Muharrem ayının onuncu günü “âşûrâ” diye adlandırılır. Hz. Peygamber (sas) peygamber olarak gönderilmeden önce ve Medine’ye hicretinden sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını emretmiş, ramazan orucunun farz kılınmasıyla birlikte bu orucu isteğe bırakmıştır.

Hz. Peygamber (sas) muharremin sadece onunda değil dokuz ve on birinci günlerinde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Muharremin sadece onuncu günü oruç tutulması yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur.