Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2019 Aşure günü hangi güne denk geliyor?
İslam dini içerisinde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı ve Aşure gününün ne zaman başlayacağı, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu mübarek ayda, ibadetlerini yerine getirip hem de aşure geleneğini sürdürmek isteyenler, internet üzerinden 2019 Aşure günü ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2019 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi.
Kur'an'da öneminden bahsedilen ve Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen Muharrem Ayı'nın başlamasına kısa süre kaldı. Muharrem orucunun tamamlanmasının ardından, hazırlanarak komşulara dağıtılan aşure, çevreye olan sosyal dayanışmaya da katkı sağlayarak geleneklerini sürdüren vatandaşlar için de önemli bir yere sahip. Peki, Aşure günü hangi güne denk geliyor? İşte, dini günler takvimine göre, Aşure gününün tarihi hakkında bilgiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan "2019 Dini Günler Listesi" sayfasında bu yılın Muharrem Ayı tarihiyle ilgili bilgiler yer alıyor.
2019 Muharrem ayı 31 Ağustos’ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.
2019 Aşure günü tarihi: Aşure günü 9 Eylül Pazartesi
MUHARREM AYININ FAZİLETİ
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.
Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.
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