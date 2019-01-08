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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir?

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Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir?

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Bu gelişmenin ardından Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın kim olduğu ve kariyeri araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz son olarak, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak görev yapıyordu. Peki, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir? İşte, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz hakkında detaylar...

9 Ağustos 1977’de Antalya, Kumluca’da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam’ın Rolü: Milli Görüş Geleneği” konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde “Polisin Meslekî Örgütlenmesi ya da Siyasallaşması ve Medyanın Yaklaşımı: Pol-Der ve Pol-Bir Olayları” konulu doktorasını tamamladı.

Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı’nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1’de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber’de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Küçükyılmaz, Mostar dergisinde sosyo-politik gündeme ilişkin makaleler yazdı.

Çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde medya eleştirmenliği yapan Küçükyılmaz, George Sand’ın Lanetli Göl (La Mare au diable) romanını Türkçeye çevirdi (Şule Yayınları, İstanbul 2002). Katkı yaptığı kolektif eserlerin yanı sıra, “Türkiye’de Siyasal Katılım: Tek Partiden AK Parti’ye Siyasal İslam ve Demokrasi” (Birey Yayıncılık, İstanbul 2009; 2. Baskı: Yarın Yayınları 2011), “Düzenin Normalleşmesi: Yeni Türkiye” (2. Baskı: Yarın Yayınları 2011) ve Hakan Çopur ile birlikte hazırladığı “Türk Basınında Dış Habercilik” (2010) kitapları bulunuyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Medya ekibiyle birlikte “Sosyal Medyanın ABC’si” (Alfa Yayınları, 2014) adlı kitap çalışmasına imza attı.

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