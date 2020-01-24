MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuhammed’in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi
GeriGündem Muhammed’in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Muhammed’in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muhammed’in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesi Başalan Mahallesi’ndeki metruk evde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez’in (8) ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildi. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi’nde, salı akşamı metruk evde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez’in ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildiği açıklandı. Başsavcılıkça, şüpheli ölümle ilgili 5 ev ve 2 iş yerinde arama yapılarak, delillerin toplandığı, bu deliller ışığında 15 kişinin ifadesinin alındığı ve 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Muhammed Veli Dümez’in dayısı V.T. ile diğer şüpheli G.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Muhammed’in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle