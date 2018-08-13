Muhaliflerden yeni çağrı: Kurultayı topla
CHP’de seçimli olağanüstü kurultay için yeterli imzayı bulamayan muhalefetin haftasonu Ankara’da yaptığı yeni yol haritası toplantısından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na “Olağanüstü kurultayı bir an evvel topla” çağrısı çıktı.
Kılıçdaroğlu’na psikolojik baskı uygulanması için “Olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığı takdirde Kurban Bayramı’nın ardından tüzük kurultayı için imza toplanacağı” yönündeki bilginin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.
Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir” denildi.
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