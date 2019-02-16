Muhaliflerden son dakika çağrısı
CHP’de aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na verileceği 19 Şubat tarihine sayılı günler kala Parti Meclisi’nin (PM) muhalif isimleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı yetki çerçevesinde belirlediği bazı adayların değiştirilmesi talebiyle olağanüstü toplantı için adım attı.
Aday belirleme konusunda 2 Şubat’ta yapılan PM toplantısında MYK’ya yetki verilmiş, MYK da bu yetkiyi Kılıçdaroğlu’na devretmişti. İçlerinde Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Selin Sayek Böke, Ali Şeker ve İlhan Cihaner’in de bulunduğu bir grup PM üyesi, itiraz edilen isimlerin aday yapılmasına tepki göstererek bu isimlerin yeniden görüşülmesi için olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Muhaliflerin itiraz ettiği isimler arasında Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Siverek belediye başkan adayı Mehmet Fatih Bucak ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra PM’de oylanan Kırklareli belediye başkan adayı Mehmet Tuna Soykan gibi isimler de yer alıyor. Muhalifler, Kılıçdaroğlu’na bir de mektup yazarak rahatsızlıklarını dile getirdi. Mektupta, PM’nin aday listesinin YSK’ya sunulacağı 19 Şubat’tan önce toplanması talebinde de bulunuldu.
RAHATSIZLIK YARATTI
Böke sosyal medya hesabından, “MYK’ya yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM’nin toplanmasıdır. PM’nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz” mesajını paylaştı. Ekrem Kerem Oktay’da Twitter’da “Örgütümüzde ve seçmenimizde yaşanan rahatsızlığı konuşmamız, yaşanan süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Kurultaydan sonra en önemli karar alma merci olan Parti Meclisimiz ivedilikle toplanmalıdır” dedi.
SON ÜÇ GÜN
Erdal Aksünger de “Çağrıdır... Vicdanların kanadığı yerleri değiştirmek için son üç gün. Gelin onur, gurur ve yenilmişlik duygusuna kapılmadan, düzeltmek için olağanüstü toplanalım. Adalet, liyakat ve vicdan hiç öksüz kalmamalı” mesajını paylaştı. CHP tüzüğüne göre PM olağanüstü toplantıya çağırılması için üye tam sayısının beşte birine denk gelen 12 üyenin imzası gerekiyor. Başvurunun sunulmasının ardından Genel Başkan bir hafta içinde PM’yi olağanüstü çağırabiliyor.
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