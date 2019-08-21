Muhalifler Han Şeyhun’u kaybetti
Suriye'de Rusya’nın da hava desteğini alarak geçen hafta ortasından bu yana İdlib’in güneyinde stratejik öneme sahip Han Şeyhun’a yüklenen Esad birliklerinin önceki geceden itibaren ilçeye girmeye başladığı bildirildi. İlçeye ağırlıklı batı ve güneybatı kesimlerinden girerek kuzeye doğru ilerleyen rejim birlikleri ile muhalif güçler arasında dün sabaha kadar yoğun çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar sırasında muhaliflerin Esad ordusuna ait bir tankı imha ettiği bildirildi.
‘CİDDİ OLUMSUZ HABERLER’
Muhalif kaynaklar, dün sabah saatlerinde ise Esad güçlerinin ilçenin önemli bir kesimini ele geçirdikleri bilgisini doğruladı. Aynı kaynaklar, terör örgütü El Kaide uzantısı Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ) ile Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) bazı grupların ilçenin Morik istikametinde güney kırsallarına çekilmeye başladığı bilgisini paylaştı. HTŞ, Han Şeyhun’un güney kesimlerinde rejimle mücadele etmeyi sürdüreceklerini açıklayarak İdlib’in güney ucundaki Latamine ile yakınındaki Kefer Zita’dan şu aşamada çekilmelerinin söz konusu olmadığını bildirdi. Hürriyet’e konuşan Türk kaynaklar da Han Şeyhun’dan ‘ciddi boyutta’ olumsuz haberler geldiğini doğruladı.
MORİK KUŞATMA TEHLİKESİNDE
Rejim güçlerinin, 2014’ten bu yana muhaliflerin elinde olan Han Şeyhun’a girmesiyle birlikte İdlib’de bulunan ve Türkiye sınırına 88 kilometrelik uzaklıkta olan Morik’te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 9 numaralı gözlem kulesinin kuşatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Hürriyet’in araziden ulaştığı ÖSO’ya bağlı bazı gruplardan isimler farklı haberler verdi. Bazı muhalif kaynaklar, sosyal medyaya da yansıyan TSK’nın, Morik’e ikmal yolunu açık tutmak ve gözlem noktasının kuşatılmasını önlemek amacıyla iş makinelerinin çoğunlukta olduğu bir konvoyu Han Şeyhun istikametine doğru gönderdiğini öne sürerken, bazı kaynaklar ise rejim ve Rusya’nın Han Şeyhun’un üzerinde olduğu M5 karayolunu vurarak kullanılamaz hale getirdiğini iddia etti. Muhalifler ayrıca Morik’e inecek alternatif yol üzerinde bulunan Al Tamanah’ın da rejim tarafından ele geçirildiğini, Rusya’ya ait savaş uçaklarının da güzergâh üzerinde bulunan muhalif güçleri bombaladığı bilgisini paylaştı.
SİHA VE İHA’LAR TAKİP EDİYOR
Önceki gün hava saldırısının hedefi olan TSK konvoyuyla da ilgili farklı haberler geliyor. Türk konvoyunun bir kısmının Sırman’daki 8, bir bölümünün de Tel Kutan’daki 7 numaralı gözlem kulelerine geri döndükleri ileri sürülürken, konvoyun yolun kenarındaki boş arazilerde konuşlu beklediği de belirtiliyor. Başta Morik olmak üzere risk altındaki TSK gözlem kulelerine takviye personel, zırhlı ve paletli araçlar ile mühimmattan oluşan oldukça büyük bir konvoyun da Hatay’da bekletildiği bölgeden gelen haberler arasında. Türkiye’ye ait silahlı-silahsız insansız hava araçlarının da (SİHA/İHA) İdlib üzerinde sürekli uçarak gelişmeleri ve TSK gözlem kuleleri ile hareket halindeki TSK konvoylarını yakından takip ettiği öğrenildi.
Maarat el Numan başta olmak üzere İdlib’in güneyinde neredeyse irili ufaklı tüm yerleşim birimleri Rusya’nın ve Esad birliklerinin karadan ve havadan yoğun saldırılarının hedefi olurken vilayetin güney batısında Gab düzlüklerinin kuzey kesimlerindeki Cisr eş Şuğur bölgesinin de Rusya savaş uçakları tarafından ağır şekilde bombalandığı bildirildi. Bu bölgede de TSK’nın İştebrak köyünde 11 numaralı gözlem noktası bulunuyor. Cisr eş Şuğur, Han Şeyhun gibi Lazkiye’yi Halep ve Şam’a bağlayan anayol M4 üzerinde bulunması açısından önemli bir yerleşim merkezi. Hürriyet’e konuşan bazı muhalif kaynaklar, bölgeden kendilerine, “Esad birliklerinin Han Şeyhun’un kuzey ve batı kesimlerine tam konuşlanmaya başladıkları, M5 karayolunu da kontrole almaya başladığına dair” bilgi geldiğini söylediler.
25 BİNDEN FAZLA GÖÇ
İDLİB’in güneyindeki yoğun çatışmalar nedeniyle son birkaç gün içinde 25 binden fazla kişinin kuzeye kaçmak için yollara düştüğü ve birçoğunun akıbetinin belli olmadığı bildirildi. Türkiye sınır hattında ise başta Kızılay ve AFAD’ın yoğun göçe karşı gereken tedbirleri aldığı belirtildi. Sosyal medyaya, İdlib kent merkezinde TSK unsurlarının ilerleyen rejim güçlerine karşı koymasını isteyen bir mitinge ait olduğu iddia edilen görüntüler de yansıdı.
MORİK’TE DURUM KRİTİK
ESAD’a bağlı güçlerin, 2014’den bu yana muhaliflerin elinde olan Han Şeyhun’a girmesiyle birlikte İdlib’de bulunan ve Türkiye sınırına 88 kilometrelik uzaklıkta olan Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 9 numaralı gözlem kulesinin kuşatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
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