Muhalefetten ‘Adil Seçim Platformu’

Seçmene seçim güvenliğine dair sorumluluk alması ve oy kullanması çağrısında bulunan platformun ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

SEÇMENE ÇAĞRI VE SÖZ

“Resmi görev almamış olsanız da oy kullandığınız sandık başında durmanın hakkınız olduğunu unutmayın, ne olursa olsun sandık başından kesinlikle ayrılmayın. Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında açıklamalarımızı takip edin. Yaygınlaştırmamıza destek olun. Biz söz veriyoruz. Seçmenlerin tümünün iradesinin seçime tam ve eksiksiz olarak yansıması için bütün gücümüzle sandıkların başında olacağız.”

50 BİN 180 BÖLGE

Toplantı sonrasında bileşen temsilcileri gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçmenleri birleştirilen 18 ilin seçmen listelerinin hâlâ siyasi partilere ulaşmadığını belirterek, “YSK’nın bu haksız uygulaması siyasi partileri sıkıştırdı. Buna karşı da önlemlerimizi alacağız. Sandık sayısını şu an hiçbir siyasi parti tam olarak bilmiyor. Türkiye’nin 972 ilçesinde 50 bin 180 muhtarlık bölgesinde hazır olacağız” dedi.

MÜŞAHİT MUHABİR:MÜŞABİR

Sonuçlara ilişkin ilk bilgilerin gelmesinin ardından kişilerin sandıkları terk etmemesi çağrısında da bulunan Adıgüzel, “İktidarın tekelinden gelen bir ajanstan gelirse veriler bu tarz sorunlar ortaya çıkar. Türkiye’nin dört bir yanından müşahit arkadaşlarımız aynı zamanda muhabirlik de yapacak ve biz bunlara ‘müşabir’ dedik. Müşabirler Türkiye’nin her yerinden bilgi aktaracaklar. Ben bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum, son sandık açılana kadar seçim kesinleşmiş değildir” diye konuştu.