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    'Muhalefete destek şartımız yok'

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    13.05.2018 - 01:20 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, önceki akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.

    İstanbul Küçükçekmece’deki bir otelde gerçekleşen yemekte konuşan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçmenlerini serbest bırakacaklarını söyleyerek, “İkinci turda muhalefetin adayına destek vermek gibi bir şartımız yok” dedi.

    15 Temmuz darbesinin Türkiye üzerinde oynanan oyunun bir aşaması olduğunu da anlatan Karamollaoğlu, “Bu bir günde ortaya çıkmadı. 10 sene Ak Parti’nin bağrında beslendiler. Bunlar gökten zembille inmedi. Adalet bütünüyle bunlara terk edildi. Emniyet bunlara terk edildi. Maalesef ordu bunlara terk edildi. Kesinlikle dış güçlerin parmağı var. Ama kullandıkları unsurlar yerli unsurlar. Bu unsurları Ak Parti yetiştirdi. Onlara imkan verdi” diye konuştu.

    Saadet Lideri Karamollaoğlu dün akşam da, İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı’nın Kocaeli’de düzenlediği “Fetih ve Gençlik Şöleni” programına katıldı.

    Etiketler: Temel Karamollaoğlu , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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