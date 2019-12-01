Muhalefet şerhi nedir? Muhalefet şerhi ne demek?
Muhalefet şerhi, hukuk terimleri arasında karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır. Alınan kararlarda hukuki sorumluluk alınmadığının ispatı niteliği taşıyan muhalefet şerhi, çoğunluğa uymamak anlamında da yorumlanabilmektedir. İşte, muhalefet şerhinin anlamı
Muhalefet şerhi, Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre "Karşı olma yazısı, muhalefet gerekçesi" anlamını taşımaktadır. Karşı oy yazısı, ayrışık oyu, bir karara katılmayan kimsenin verilmiş olan karara neden katılmadığını gösteren açıklayıcı yazı anlamına da gelmektedir.
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