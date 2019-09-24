Muhalefet-IMF buluştu ‘gizli’ tartışması çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuhalefet-IMF buluştu ‘gizli’ tartışması çıktı
GeriGündem Muhalefet-IMF buluştu ‘gizli’ tartışması çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Muhalefet-IMF buluştu ‘gizli’ tartışması çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muhalefet-IMF buluştu ‘gizli’ tartışması çıktı

CHP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle bir otelde görüşme yapması tartışma yarattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF temsilcilerinin uyarıldığını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da “CHP tabii ki görüşme yapabilir ama neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor” diye tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF’den kimin medet umduğunu da görmüştür” denildi.      

BİLİNÇLİ OLARAK SAKLANDI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da CHP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle görüşmesine tepki gösterdi. Muş, “CHP tabii ki görüşme yapabilir ama neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor” dedi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Muş, şunları söyledi: “Biz de basından takip ettik. Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış, bu görüşme basından gizlenmiş. CHP Genel Başkanı, hükümeti defalarca ‘IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapıyor’ diye suçlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada aslında gizli kapaklı görüşmeyi CHP’nin yaptığı ortaya çıktı. CHP tabii ki görüşme yapabilir ama neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor ve bu vatandaştan saklanıyor? Neler konuşuldu? Türkiye’nin önümüzdeki süreçleriyle alakalı CHP ya da İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor? Bu, toplumdan bilinçli olarak saklandı. Yine Kemal Bey’in geçenlerde yaptığı bir açıklama söz konusu; ‘Türkiye ekonomik nedenlerden dolayı erken seçime girecek’ diye bir iddiası var. Bizim böyle bir gündemimiz yok fakat bu açıklamaları yaptığı süreçte IMF ile gizli bir görüşme organize ediliyor. IMF ile mi ortak hareket edecekler.”

GİZLİ GÖRÜŞME YAPMADIK

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise AK Parti’nin tepkisine şu yanıtı verdi:

“Gizli saklı bir görüşme yapmadık. Ankara’da bilinen bir otelin lobisinde, orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkartılıyor.  Raci Bey’in (IMF İcra Direktörü Raci Kaya)  haberi yoksa o onun kusuru. Sanki IMF’yi bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. IMF’yi 4. madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu 4. madde konsültasyonlarında IMF yetkilileri, iş dünyası ile akademisyenlerle, muhalefetle de görüşür. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamda. Bizim bir gayemiz var, o da Türkiye IMF’ye muhtaç olmasın, IMF kapısına gitmesin. ‘Efendim orada ne konuşulmuş.’ Merak etmeyin arkadaşlar biz devlet terbiyesi almışız. Size ne söylüyorsak onlara da onu söylüyoruz.  Ben Hazine müstaşarı olduğum dönemde, IMF heyeti geldiğinde muhalefet ile görüşürlerdi. Bu kapsamda iktidara gelmeden, defalarca AK Parti ile görüştüler. Yani orada bir komplo mu vardı?”

TEKLİF ONLARDAN GELDİ

Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, görüşmenin gizli olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’deki ekonominin genel durumunu tespit edip diğer 186 üye ülkesiyle paylaşmak üzere yapılan bir ziyaret bu. Bunu yaparken önce ülkenin ekonomi politikasından sorumlu resmi makamlarla ve hükümetle görüşüyorlar. Arkasından Türkiye’deki sivil toplum örgütleriyle, sermayenin temsilcileriyle ve diğer ilgililerle bir görüşme yapıyorlar. Muhalefet olarak bizimle de görüşmek istediler. Dolayısıyla teklif onlardan geldi. Biz gizli bir toplantıya gitmedik. Bizim adımız, sanımız, kurumumuz belli. Bize sorulan soruları kendi perspektifimizden namuslu dürüst şekilde yanıt verdik.” 

ÖZTRAK’IN ÖNCEKİ IMF AÇIKLAMALARI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,  çeşitli tarihlerde IMF ile ilgili yaptığı açıklamalardan bazıları şöyle:

“Bu hafta sonu yine Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı şunu söyledi, Türkiye IMF programlarından çıktığı için Gezi Parkı olayları oldu dedi. Türkiye IMF programından, IMF sultasından kurtulduğu için birileri dışarıdan ekonomiyle uğraşıyor dedi. Ama diğer taraftan da uzunca bir süredir piyasalarda Erdoğan’ın IMF ile flört etiğine dair dedikodular var. Ve bu dedikodular giderek ayyuka çıkıyor. Bende bu kürsüden bir süredir ülkemizin hızla IMF kapısına götürüldüğünü ifade edip, duruyorum.

İç kabineden bazı isimlerin finans çevreleriyle yaptıkları kapalı toplantılarda, seçimden sonra Türkiye’nin IMF ile bir program yapacağı yönünde ifadelerde bulunduğu anlaşılıyor. Bunun nedeni ne? Kamuoyunda, uluslararası piyasalarda yitirdikleri güveni bir IMF programının arkasına sığınarak yeniden toparlayabilmek hem borçlanabilmeyi, hem de düşük faizle borçlanabilmeyi sağlayabilmek.

Öyle anlaşılıyor ki bu iktidar, IMF ile sözü kesmiş, nişanı-nikahı bir arada 31 Mart sonrasına bırakmışlar.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mardin'de kalem şeklinde kimyasal fünyeler ele geçirildi
Akçakale’de dikkat çeken görüntü
Çorum'da dehşet! Tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü
Terör örgütü PKK'nın hain planı deşifre edildi