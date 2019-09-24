Muhalefet-IMF buluştu ‘gizli’ tartışması çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF’den kimin medet umduğunu da görmüştür” denildi.

BİLİNÇLİ OLARAK SAKLANDI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da CHP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle görüşmesine tepki gösterdi. Muş, “CHP tabii ki görüşme yapabilir ama neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor” dedi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Muş, şunları söyledi: “Biz de basından takip ettik. Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış, bu görüşme basından gizlenmiş. CHP Genel Başkanı, hükümeti defalarca ‘IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapıyor’ diye suçlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada aslında gizli kapaklı görüşmeyi CHP’nin yaptığı ortaya çıktı. CHP tabii ki görüşme yapabilir ama neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor ve bu vatandaştan saklanıyor? Neler konuşuldu? Türkiye’nin önümüzdeki süreçleriyle alakalı CHP ya da İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor? Bu, toplumdan bilinçli olarak saklandı. Yine Kemal Bey’in geçenlerde yaptığı bir açıklama söz konusu; ‘Türkiye ekonomik nedenlerden dolayı erken seçime girecek’ diye bir iddiası var. Bizim böyle bir gündemimiz yok fakat bu açıklamaları yaptığı süreçte IMF ile gizli bir görüşme organize ediliyor. IMF ile mi ortak hareket edecekler.”

GİZLİ GÖRÜŞME YAPMADIK

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise AK Parti’nin tepkisine şu yanıtı verdi:

“Gizli saklı bir görüşme yapmadık. Ankara’da bilinen bir otelin lobisinde, orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkartılıyor. Raci Bey’in (IMF İcra Direktörü Raci Kaya) haberi yoksa o onun kusuru. Sanki IMF’yi bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. IMF’yi 4. madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu 4. madde konsültasyonlarında IMF yetkilileri, iş dünyası ile akademisyenlerle, muhalefetle de görüşür. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamda. Bizim bir gayemiz var, o da Türkiye IMF’ye muhtaç olmasın, IMF kapısına gitmesin. ‘Efendim orada ne konuşulmuş.’ Merak etmeyin arkadaşlar biz devlet terbiyesi almışız. Size ne söylüyorsak onlara da onu söylüyoruz. Ben Hazine müstaşarı olduğum dönemde, IMF heyeti geldiğinde muhalefet ile görüşürlerdi. Bu kapsamda iktidara gelmeden, defalarca AK Parti ile görüştüler. Yani orada bir komplo mu vardı?”

TEKLİF ONLARDAN GELDİ

Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, görüşmenin gizli olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’deki ekonominin genel durumunu tespit edip diğer 186 üye ülkesiyle paylaşmak üzere yapılan bir ziyaret bu. Bunu yaparken önce ülkenin ekonomi politikasından sorumlu resmi makamlarla ve hükümetle görüşüyorlar. Arkasından Türkiye’deki sivil toplum örgütleriyle, sermayenin temsilcileriyle ve diğer ilgililerle bir görüşme yapıyorlar. Muhalefet olarak bizimle de görüşmek istediler. Dolayısıyla teklif onlardan geldi. Biz gizli bir toplantıya gitmedik. Bizim adımız, sanımız, kurumumuz belli. Bize sorulan soruları kendi perspektifimizden namuslu dürüst şekilde yanıt verdik.”

ÖZTRAK’IN ÖNCEKİ IMF AÇIKLAMALARI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, çeşitli tarihlerde IMF ile ilgili yaptığı açıklamalardan bazıları şöyle:

“Bu hafta sonu yine Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı şunu söyledi, Türkiye IMF programlarından çıktığı için Gezi Parkı olayları oldu dedi. Türkiye IMF programından, IMF sultasından kurtulduğu için birileri dışarıdan ekonomiyle uğraşıyor dedi. Ama diğer taraftan da uzunca bir süredir piyasalarda Erdoğan’ın IMF ile flört etiğine dair dedikodular var. Ve bu dedikodular giderek ayyuka çıkıyor. Bende bu kürsüden bir süredir ülkemizin hızla IMF kapısına götürüldüğünü ifade edip, duruyorum.

İç kabineden bazı isimlerin finans çevreleriyle yaptıkları kapalı toplantılarda, seçimden sonra Türkiye’nin IMF ile bir program yapacağı yönünde ifadelerde bulunduğu anlaşılıyor. Bunun nedeni ne? Kamuoyunda, uluslararası piyasalarda yitirdikleri güveni bir IMF programının arkasına sığınarak yeniden toparlayabilmek hem borçlanabilmeyi, hem de düşük faizle borçlanabilmeyi sağlayabilmek.

Öyle anlaşılıyor ki bu iktidar, IMF ile sözü kesmiş, nişanı-nikahı bir arada 31 Mart sonrasına bırakmışlar.”