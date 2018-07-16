Muhalefet harekete geçmişti... CHP yönetiminden ilk açıklama
CHP'de muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamasını değerlendiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü, 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz" diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP’nin Olağanüstü Kurultay'a gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Daha önce bu konudaki soruları yanıtlamıştım. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultay'ın doğru olmadığını, uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın MYK Toplantısı'nın gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
'KURULTAY DELEGELERİNİN İMZA VERME KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İRADESİ YOK'
CHP’nin Olağanüstü Kurultay'a gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Daha önce bu konudaki soruları yanıtlamıştım. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultay'ın doğru olmadığını, uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü Kurultay isteyen arkadaşlar da var bunları 15 gün içinde görürüz yeterince sayıya ulaşıp ulaşmadığını. İmzaya teşvik için sayılar söylenebilir. Sonuçta 15 gün sonra tablo ortadadır. 81 ilin durumunu biz de biliyoruz takip ediyoruz. Böyle bir sayının toplanmayacağı gözüküyor. Tüzüğün dışında adım atmadık, atmayız" diye konuştu.
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