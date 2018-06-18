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    Muhalefet gençlere onların diliyle seslendi: ‘Bug’sız dünya tasarlayalım’

    ANKARA
    18.06.2018 - 22:09 | Son Güncelleme:

    ‘MİLLET ittifakı’nda yer alan CHP ve Saadet Partisi liderleri, genç seçmenler için bilgisayar oyunları üzerinden ‘sanal dille’ vaatlerde bulundu. CHP yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun animasyon olarak yer aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

    Bilgisayar oyunlarındaki terimlerin kullanıldığı videoda CHP Lideri şunları söyledi:

    Muhalefet gençlere onların diliyle seslendi: ‘Bug’sız dünya tasarlayalım’

    “Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, memlekette daha çok bağımsız film yapılsın, kültür sanat çiçek açsın, televizyonda her filme sabah akşam yerli yersiz sansür gelmesin, pasaportumuzun itibarı artsın, gençlerimiz dünyayı doya doya gezsin, Instagram’da filtreler artsın, Snapchat’te efektler çoğalsın... Curling artık hak ettiği ilgiyi görsün, milli gururumuz olabilsin. Oyunda cheat yapılmasın, herkes hak ettiği frag’e kendi emeğiyle ulaşsın istiyorum. İstiyorum ama önce bu seçimi çözmemiz gerekiyor. Gelin geleceğimize sahip çıkın, hep birlikte bug’sız yeni bir dünya tasarlayalım.” 

    Muhalefet gençlere onların diliyle seslendi: ‘Bug’sız dünya tasarlayalım’

    DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI

    Karamollaoğlu’nun Süpermen rolünde olduğu ve Erdoğan’ın kullandığı Türkiye yazılı aracı uçurumdan düşmekten kurtardığı animasyon da sosyal medyada paylaşıldı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu gençlere oyun kavramlarıyla dolu bir mektup gönderdi. Karamollaoğlu özetle şu mesajları verdi: “Ben, ‘Enflasyon bizi boğuyor, dolar durmuyor’ diyeyim. Sizler CS:GO’da açılan her kasada fiyatların artması olarak anlayın. Oyunlarda karakter çalmayın, stratejiyi dışarı sızdırmayın. Bilgisayarınız PUBG kaldırmıyor diye FORTNITE’a muhtaç olmayacağınız günler için haydi sandık başına, Saadet için oy kullanın ve değiştirin.” 

    Gençlere ‘Fortnite’ ile seslendiGençlere ‘Fortnite’ ile seslendi

    Etiketler: gazetehaberleri , sp , son dakika , haberler
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