Muhacir ne demek? Muhacir nedir? Muhacir TDK kelime anlamı

Muhacir, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize yüzyıllar öncesinde Arapçadan geçerek kullanım alanı bulmuştur. Sözcüğün kökü, Arapçada "Hicr" ifadesinde gelmektedir. Hicr veya hicret, göç etmek demektir.

Bu anlamdan yola çıkılarak muhacir sözcüğü de "göç eden kimse" anlamına gelmektedir. Günümüzde bu sözcük bir yerden başka bir yere göç edenler için kullanılmaktadır. Özellikle ülkesinden göç edenler için bu sözcük tercih edilir.

Muhacir Nedir?

Muhacir sözcüğü, İslamiyet’in ilk yıllarında Mekke'den Medine'ye göç edenler için kullanılmıştır. Sözcük bu dönemden beri dini bir anlama da sahiptir. Peygamber ile birlikte Mekke'yi terk eden kimseler muhacir olarak anılmaktadır. Hatta bu kimselere Ensar muhacir denilmektedir. Bu sözcük İslamiyet tarihindeki hicret olayını gerçekleştiren kimseleri kapsamaktadır.

Muhacir Ne Demek?

Günümüzde ise bu sözcük, çeşitli yerlere göç etmeyi içerir. Çeşitli nedenlerle kendi ülkesinden göçmek durumunda kalan insanlar muhacirdir. Örneğin, Balkanların el değiştirmesiyle Türkiye'ye göçen kimseler muhacir olarak anılır. Makedon muhacirleri, Selanik muhacirleri olarak anılan kimseler bulunmaktadır.

Bu sözcüğün içerdiği göç kavramı, bir yerden başka bir yere taşınmayı kapsamaz. Sözcük genellikle bazı nedenlerle yaşadığı yeri terk eden kimseleri işaret etmektedir. Sözcüğü bu anlamıyla kullanmak daha doğru olacaktır.