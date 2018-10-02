Muhabiri yaralamaya 4 bin 500 TL ceza: ‘Hastane masrafımbile daha çoktu’
Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde 6 Mayıs 2016’da silahlı saldırıya uğraması ve bu sırada NTV muhabiri Yağız Şenkal’ın yaralanmasına ilişkin dava 2.5 yıl sonra karara bağlandı.
İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 4-12 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Murat Şahin ile saldırıda ayağından yaralanan Yağız Şenkal katıldı. Murat Şahin, “Beraatıma karar verilsin. Eğer mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm maddelerin uygulanmasını talep ediyorum” dedi. Muhabir Yağız Şenkal da “Şikâyetçiyim, cezalandırılsın” diye konuştu.
20 TAKSİTTE ÖDEYECEK
Murat Şahin, Yağız Şenkal’ı ‘silahla yaralama’ suçundan 225 gün hapis cezası karşılığında 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Adli para cezasında iyi hal indirimi yapan mahkeme, ekonomik durumunu da dikkate alarak 4 bin 500 TL adli para cezasını 20 taksitte ödemesine hükmetti.
Şahin hakkında Yağız Şenkal’ı ‘kasten yaralama’, Can Dündar’ı ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçlarından kamu davası açıldığı ancak tamamlanan yaralama eyleminin yanı sıra Dündar’a yönelik teşebbüs aşamasında kalan eylem nedeniyle ayrıca cezalandırılamayacağı ifade edildi. ‘Ruhsatsız silah taşımak’tan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırılan Şahin, ‘silahlı tehdit’ten ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraat etti. Sanık, 5.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Duruşmadan sonra karara tepki gösteren ve itiraz edeceğini belirten Şenkal, “Adliye önünde adam vurmanın bedeli 4 bin 500 TL. Hastane masrafım bile daha çok tuttu” dedi.
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