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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
02.10.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Muhabiri yaralamaya 4 bin 500 TL ceza: ‘Hastane masrafımbile daha çoktu’

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Muhabiri yaralamaya 4 bin 500 TL ceza: ‘Hastane masrafımbile daha çoktu’

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde 6 Mayıs 2016’da silahlı saldırıya uğraması ve bu sırada NTV muhabiri Yağız Şenkal’ın yaralanmasına ilişkin dava 2.5 yıl sonra karara bağlandı.

İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 4-12 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Murat Şahin ile saldırıda ayağından yaralanan Yağız Şenkal katıldı. Murat Şahin, “Beraatıma karar verilsin. Eğer mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm maddelerin uygulanmasını talep ediyorum” dedi. Muhabir Yağız Şenkal da “Şikâyetçiyim, cezalandırılsın” diye konuştu.

20 TAKSİTTE ÖDEYECEK

Murat Şahin, Yağız Şenkal’ı ‘silahla yaralama’ suçundan 225 gün hapis cezası karşılığında 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Adli para cezasında iyi hal indirimi yapan mahkeme, ekonomik durumunu da dikkate alarak 4 bin 500 TL adli para cezasını 20 taksitte ödemesine hükmetti.
Şahin hakkında Yağız Şenkal’ı ‘kasten yaralama’, Can Dündar’ı ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçlarından kamu davası açıldığı ancak tamamlanan yaralama eyleminin yanı sıra Dündar’a yönelik teşebbüs aşamasında kalan eylem nedeniyle ayrıca cezalandırılamayacağı ifade edildi. ‘Ruhsatsız silah taşımak’tan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırılan Şahin, ‘silahlı tehdit’ten ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraat etti. Sanık, 5.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Duruşmadan sonra karara tepki gösteren ve itiraz edeceğini belirten Şenkal, “Adliye önünde adam vurmanın bedeli 4 bin 500 TL. Hastane masrafım bile daha çok tuttu” dedi.

Can Dündara saldırıda yaralanan muhabir o anları anlattı
Can Dündar'a saldırıda yaralanan muhabir o anları anlattı
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