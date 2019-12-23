Muhabir dilenci kılığına girdi… 1 saatte 82 lira topladı

Cuma namazı sonrası Fatih Camisi önünde sosyal deneyi gerçekleştiren CNN TÜRK ekibi, 1 saat içinde dilenerek 82.5 TL topladı

Polis ekipleri müdahale ettiğinde olayın bir sosyal deney olduğu kendilerine açıklandı. Polisler bebeğin oyuncak olduğuna ikna olduktan sonra sosyal deney kaldığı yerden devam etti.

Kimi vatandaşlar acıyarak bakıp geçerken bazı vatandaşlar ise dayanamayıp geri dönerek para verdi.

Sosyal deney sırasında ilginç bir an da yaşandı. Bir ara dilenci kılığındaki CNN TÜRK muhabirinin yanına bir sokak kedisi geldi. Kedinin gelip muhabir Sema Akbulut’un kucağına oturması sonrasında para veren vatandaşların sayısında artış yaşandı.