Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında
GeriGündem Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MUĞLA, (DHA)
19.08.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Muğla'daki orman yangınlarının ilki, Milas'ın Akgedik Barajı mevkisinde yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, dün saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Rüzgarın etkili olduğu bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Yangın, ormanlık alanın yanı sıra, bölgedeki büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazilerini de küle çevirdi. Yangına helikopterlerle havadan, arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale edildi.

İkinci orman yangını ise Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında çıktı. Bölgedeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda helikopter ve arazöz de bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleler durdu, çalışmalar karadan sürdürüldü.

Bodrum'un Mumcular bölgesinde yangına 40 arazöz, 8 dozer, 10 su tankeri, orman işçileri ve itfaiye erleri ile gece boyunca müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havanın ağarmasıyla 9 helikopter de tekrar çalışmalarda kullanıldı. Akgedik Barajı mevkisi ormanlık alanındaki yangına ise sabah çalışmalarda kullanılan 2 helikopterle havadan; 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.

Her iki yangında da iyi niyet aramadıklarını belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Bodrum'daki yaklaşık 70 hektar, Milas'ta ise yaklaşık 30 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu kaydetti. Müdür Yardımcısı Çelik, yangınların kısmen kontrol altına alındığını söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Üç belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Büyük operasyon başladı, 418 kişi yakalandı
Tekel bayisini birbirine kattı! İş yeri sahibi copla saldırdı...
"Yağmur sonrası zararımız 5 milyon TL"