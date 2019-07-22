Muğla’daki korkunç kazadan sağ kurtuldular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla’daki korkunç kazadan sağ kurtuldular
GeriGündem Muğla’daki korkunç kazadan sağ kurtuldular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MUĞLA (İHA)
22.07.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Muğla’daki korkunç kazadan sağ kurtuldular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla’daki korkunç kazadan sağ kurtuldular

Muğla’nın Milas ilçesinde kamyon dorsesinin altına giren araçta bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Muğla’da kamyon dorsesinin altına giren otomobilin tavan bölümü tamamen yok olurken, araçta bulunan iki kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Milas-Söke karayolu Dibekdere Mahallesi yol kavşağında 34 BOS 778 plakalı otomobil 35 ADV 328 plakalı kamyonunun dorsesinin altına girdi. Araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil ambulansı, Büyükşehir Milas İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Kamyonun dorsesine sıkışan araç içinde bulunan Aysu Tufan ve Batuhan Tufan isimli vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından aracın üst bölümü kesilerek sıkıştıkları yenden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildiler.

Yaralılar Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Muğla’daki korkunç kazadan sağ kurtuldular

Muğla’daki korkunç kazadan sağ kurtuldular




  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kâbus devam ediyor... Şoke eden iddia!
Sel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha
İstanbul Valiliği'nden Suriyeliler ile ilgili önemli açıklama! 20 Ağustos'a kadar süre...