Muğla’da yine Gürün
MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP adayı Osman Gürün yeniden seçildi. Gürün’e yüzde 36.97 oy çıkarken, AK Parti adayı Mehmet Nil Hıdır yüzde 27.86 oyda kaldı. Yarışa bağımsız katılan eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı 25.94 oy aldı. En büyük hayal kırıklığını DP adayı Mehmet Kocadon yaşadı. Kocadon yüzde 3.51 oy alabildi.
Datça’da Şener Tokcan’ın sağlık sorunları nedeniyle 2015’te göreve gelen ve yeniden başkan adayı gösterilen Gürsel Uçar yüzde 54.59 ile yeniden başkan seçildi. Cumhur ittifakının adayı MHP’li Feyzullah Gülada 40.15 oy aldı.
Marmaris Belediye Başkanlığı’nı 3 dönem yapan Ali Acar, aday gösterilmeyince CHP’den istifa edip DSP’ye katıldı. FETÖ’nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelin sahibi Serkan Yazıcı ise bu seçimde AK Parti’nin adayı oldu. Ancak seçimi CHP’nin adayı Mehmet Oktay kazandı.
Oktay oldu, yüzde 45.68 oy aldı. Yazıcı’ya yüzde 35, DSP adayı Acar’a yüzde 18.75 oranında oy çıktı.
Bodrum’da ise gülen taraf CHP’li Ahmet Aras oldu. Aras yüzde 46.66 oy topladı. İYİ Partili Mehmet Tosun yüzde 34.17’de kaldı.
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