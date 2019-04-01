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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Deniz SİPAHİ
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Muğla’da yine Gürün

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Muğla’da yine Gürün

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP adayı Osman Gürün yeniden seçildi. Gürün’e yüzde 36.97 oy çıkarken, AK Parti adayı Mehmet Nil Hıdır yüzde 27.86 oyda kaldı. Yarışa bağımsız katılan eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı 25.94 oy aldı. En büyük hayal kırıklığını DP adayı Mehmet Kocadon yaşadı. Kocadon yüzde 3.51 oy alabildi.

Datça’da Şener Tokcan’ın sağlık sorunları nedeniyle 2015’te göreve gelen ve yeniden başkan adayı gösterilen Gürsel Uçar yüzde 54.59 ile yeniden başkan seçildi. Cumhur ittifakının adayı MHP’li Feyzullah Gülada 40.15 oy aldı.

Marmaris Belediye Başkanlığı’nı 3 dönem yapan Ali Acar, aday gösterilmeyince CHP’den istifa edip DSP’ye katıldı. FETÖ’nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelin sahibi Serkan Yazıcı ise bu seçimde AK Parti’nin adayı oldu. Ancak seçimi CHP’nin adayı Mehmet Oktay kazandı.

Oktay oldu, yüzde 45.68 oy aldı. Yazıcı’ya yüzde 35, DSP adayı Acar’a yüzde 18.75 oranında oy çıktı.

Bodrum’da ise gülen taraf CHP’li Ahmet Aras oldu. Aras yüzde 46.66 oy topladı. İYİ Partili Mehmet Tosun yüzde 34.17’de kaldı. 

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