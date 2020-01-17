Muğla'da öğrencilerin karne heyecanı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kafaca 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek'in yanı sıra Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilere karneleri, Vali Civelek ile protokol üyeleri tarafından verildi. Vali Civelek, öğrencilere tatilde dinlenmeleri, kitap okumaları ve tatil süresince büyüklerini de ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.



Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, birinci yarıyılı Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere 786 okul, 9 bin 212 derslik, 13 bin 621 öğretmen kadrosu ve 153 bin 293 öğrenci ile bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Müdür Töre, karnenin bir dönem boyunca sergilenen performansın geri bildirimi olduğunu belirterek, "Karne, zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, eğer varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bir dahaki dönem için tedbir almanız adına bir imkandır. Başarı, durağan bir kavram değildir. Sonuçları değerlendirilmiş, ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. Planlı ve sistemli bir çalışma ile başarıyı yakalayacağınıza inanıyorum. Üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin. Sosyal bir hayatın içinde kitap okumak yaşamınızın önemli bir parçası olmalı. Milli ve manevi değerlerimizi yaşayıp yaşatarak, kitap okumakla, bilimin izinde araştırmakla, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle perçinleyeceğiniz başarılarınız, en başta kendiniz olmak üzere ailelerinizi, öğretmenlerinizi, bizleri son derece mutlu edecektir. Geleceğimizin ve aydınlık yarınlarımızın, sizlerin üstün başarılarıyla süsleneceğine inanıyor, sizlere güveniyorum" dedi.