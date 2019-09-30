MuÄŸla'da lüks yatta yakalandÄ±lar!
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde fuhuÅŸ amacÄ±yla tur dÃ¼zenlendiÄŸi tespit edilen bir yata dÃ¼zenlenen operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re,ÂMuÄŸla Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde fuhuÅŸ amacÄ±yla tekne turlarÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
TurlarÄ± dÃ¼zenlediÄŸi iddia edilen H.K isimli kadÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 3 ay sÃ¼reyle teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Bozburun mevkisinde olduÄŸu tespit edilen lÃ¼ks yata yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± drone destekli operasyonda, aralarÄ±nda para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k ve yer temin ettiÄŸi iddia edilen H.K'nÄ±n da olduÄŸu 4 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ÅžÃ¼pheliler Marmaris Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼, el konulan yat ise limana Ã§ekildi.
Bu arada, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinesinde sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan inceleme sonrasÄ± ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen ÅŸÃ¼phelilerin, Ã¶zellikle turizm sezonlarÄ±nda fuhuÅŸ amacÄ±yla yat turlarÄ± organize ettikleri iddia edildi.
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