Muğla'da korkunç cinayet! Babası duyunca yıkıldı
MUĞLA'nın Menteşe ilçesi bu sabah korkunç bir cinayetle sarsıldı. Bu sabah polis merkezine giden Jeoloji Mühendisi Turgut Karagöz, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski eşi Fulya Arpat'ı (35) uyurken yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler hemen olay yerine gitti. Acı haberi alıp eve gelen Arpat'ın babası Abdullah Arpat ise gözyaşlarına boğuldu. Turgut Karagöz’ün sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden eski eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
Menteşe'de, Jeoloji Mühendisi Turgut Karagöz, bu sabah Hamdibey Polis Merkezi'ne gitti. Karagöz polislere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli olan 2 çocuğunun annesi, bir yıl önce boşandığı Fulya Arpat'ı uyurken yastıkla boğup, öldürdüğünü söyledi. Turgut Karagöz, gözaltına alındı.
EKİPLER DAİREYE GİTTİ
Polis ekipleri, Karagöz'ün ifadesi doğrultusunda Recai Güreli Caddesi üzerindeki apartmanın 2'nci katındaki daireye gitti. Eve giren ekipler, 7 yaşında bir kız, 10 yaşında bir erkek çocuk annesi Fulya Arpat'ın cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından Fulya Arpat'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÇOCUKLARINI ZONGULDAK'A GÖTÜRMÜŞ...
Turgut Karagöz'ün perşembe günü, 2 çocuğunu memleketi Zonguldak'ta yaşayan akrabalarının yanına götürdüğü saptandı. Çocukların babayla yaşadığı, eski çiftin çocuklar için açtıkları velayet davasının ise sürdüğü kaydedildi. Cinayetin işlendiği evde Fulya Arpat'ın yaşadığı, Turgut Karagöz'de de anahtarın bulunduğu ifade edildi.
BABASI YIKILDI
Haberi alan Fulya Arpat'ı babası emekli öğretmen Abdullah Arpat, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis ekipleri, sandalyeye oturttuğu Arpat'ı, uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
ÇOCUKLARIN VELAYETİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR
Muğla’nın Menteşe ilçesinde boşandığı eşi Fulya Arpat’ı (35) uyurken yastıkla boğarak öldüren Turgut Karagöz’ün (44) henüz sorgusuna başlanmadı. Buna rağmen katil zanlısı Turgut Karagöz’ün sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden eski eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Turgut Karagöz’ün özel bir şirkette Jeoloji Mühendisi olarak çalıştığı kaydedildi.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle