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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
22.09.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Muğla'da korkunç cinayet! Babası duyunca yıkıldı

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Muğla'da korkunç cinayet! Babası duyunca yıkıldı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesi bu sabah korkunç bir cinayetle sarsıldı. Bu sabah polis merkezine giden Jeoloji Mühendisi Turgut Karagöz, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski eşi Fulya Arpat'ı (35) uyurken yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler hemen olay yerine gitti. Acı haberi alıp eve gelen Arpat'ın babası Abdullah Arpat ise gözyaşlarına boğuldu. Turgut Karagöz’ün sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden eski eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

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  • Muğlada korkunç cinayet
  • Muğlada korkunç cinayet
  • Muğlada korkunç cinayet
  • Muğlada korkunç cinayet
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Menteşe'de, Jeoloji Mühendisi Turgut Karagöz, bu sabah Hamdibey Polis Merkezi'ne gitti. Karagöz polislere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli olan 2 çocuğunun annesi, bir yıl önce boşandığı Fulya Arpat'ı uyurken yastıkla boğup, öldürdüğünü söyledi. Turgut Karagöz, gözaltına alındı.

EKİPLER DAİREYE GİTTİ

Polis ekipleri, Karagöz'ün ifadesi doğrultusunda Recai Güreli Caddesi üzerindeki apartmanın 2'nci katındaki daireye gitti. Eve giren ekipler, 7 yaşında bir kız, 10 yaşında bir erkek çocuk annesi Fulya Arpat'ın cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından Fulya Arpat'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLARINI ZONGULDAK'A GÖTÜRMÜŞ...

Turgut Karagöz'ün perşembe günü, 2 çocuğunu memleketi Zonguldak'ta yaşayan akrabalarının yanına götürdüğü saptandı. Çocukların babayla yaşadığı, eski çiftin çocuklar için açtıkları velayet davasının ise sürdüğü kaydedildi. Cinayetin işlendiği evde Fulya Arpat'ın yaşadığı, Turgut Karagöz'de de anahtarın bulunduğu ifade edildi. 

BABASI YIKILDI

Haberi alan Fulya Arpat'ı babası emekli öğretmen Abdullah Arpat, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis ekipleri, sandalyeye oturttuğu Arpat'ı, uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Muğla’nın Menteşe ilçesinde boşandığı eşi Fulya Arpat’ı (35) uyurken yastıkla boğarak öldüren Turgut Karagöz’ün (44) henüz sorgusuna başlanmadı. Buna rağmen katil zanlısı Turgut Karagöz’ün sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden eski eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Turgut Karagöz’ün özel bir şirkette Jeoloji Mühendisi olarak çalıştığı kaydedildi.

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