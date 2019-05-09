Muğla'da iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri (2019 imsakiye)
Sahur üzerinden saatler geçmesi nedeniyle gözler iftar vaktine çevrildi. Muğla sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde ikamet eden vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. Peki, Muğla merkez ve ilçelerinde yaşayanlar Ramazan’ın dördüncü günü orucunu saat kaçta açacak? İşte, Muğla sahur ve iftar vakitleri…
Ramazan ayının dördüncü gününün iftar saati Muğla’da yaşayan vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Gece saatlerinde sahura kalkıp niyet eden Muğla’daki vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofrasına oturacak. Diyanet'in 29 günlük imsakiyesine göre, Muğla’da dördüncü gün iftarı saat 20.09'da yapılacak.
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Muğla’nın sahur ve iftar saatlerinin yanı sıra diğer illerin imsakiye bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|04:23
|20:09
|21:36
|5
|10.05.2019
|04:22
|20:10
|21:38
|6
|11.05.2019
|04:21
|20:11
|21:39
|7
|12.05.2019
|04:19
|20:12
|21:40
|8
|13.05.2019
|04:18
|20:13
|21:41
|9
|14.05.2019
|04:17
|20:13
|21:43
|10
|15.05.2019
|04:15
|20:14
|21:44
|11
|16.05.2019
|04:14
|20:15
|21:45
|12
|17.05.2019
|04:13
|20:16
|21:46
|13
|18.05.2019
|04:12
|20:17
|21:47
|14
|19.05.2019
|04:11
|20:18
|21:49
|15
|20.05.2019
|04:10
|20:18
|21:50
|16
|21.05.2019
|04:08
|20:19
|21:51
|17
|22.05.2019
|04:07
|20:20
|21:52
|18
|23.05.2019
|04:06
|20:21
|21:53
|19
|24.05.2019
|04:05
|20:22
|21:54
|20
|25.05.2019
|04:04
|20:22
|21:56
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