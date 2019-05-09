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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Muğla'da iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri (2019 imsakiye)

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Muğla'da iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri (2019 imsakiye)

Sahur üzerinden saatler geçmesi nedeniyle gözler iftar vaktine çevrildi. Muğla sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde ikamet eden vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. Peki, Muğla merkez ve ilçelerinde yaşayanlar Ramazan’ın dördüncü günü orucunu saat kaçta açacak? İşte, Muğla sahur ve iftar vakitleri…

Ramazan ayının dördüncü gününün iftar saati Muğla’da yaşayan vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Gece saatlerinde sahura kalkıp niyet eden Muğla’daki vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofrasına oturacak. Diyanet'in 29 günlük imsakiyesine göre, Muğla’da dördüncü gün iftarı saat 20.09'da yapılacak.

Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Muğla’nın sahur ve iftar saatlerinin yanı sıra diğer illerin imsakiye bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Muğlada iftar saat kaçta yapılacak İl il iftar saatleri (2019 imsakiye)

MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
409.05.201904:2320:0921:36
510.05.201904:2220:1021:38
611.05.201904:2120:1121:39
712.05.201904:1920:1221:40
813.05.201904:1820:1321:41
914.05.201904:1720:1321:43
1015.05.201904:1520:1421:44
1116.05.201904:1420:1521:45
1217.05.201904:1320:1621:46
1318.05.201904:1220:1721:47
1419.05.201904:1120:1821:49
1520.05.201904:1020:1821:50
1621.05.201904:0820:1921:51
1722.05.201904:0720:2021:52
1823.05.201904:0620:2121:53
1924.05.201904:0520:2221:54
2025.05.201904:0420:2221:56

 

 

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