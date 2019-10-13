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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Muğla'da akılalmaz olay! Polis arıcı kıyafeti giyip çıkardı...

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MUĞLA'da polisin durdurup arama yaptığı TIR’ın dorsesinde, arı kovanlarının içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için kovanların içerisine yerleştirilen uyuşturucu, arıcı kıyafeti giyen polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden 1 ay önce Muğla Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu ve ekibi, suçlulara göz açtırmıyor. Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ula ilçesinde önlem alan ekipler, plakası belirlenen TIR'ı durdurup arama yaptı.

POLİS, ARICI KIYAFETİ GİYİP ÇIKARDI

Arama sırasında narkotik köpekleri TIR'ın dorsesindeki arı kovanlarına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafeti giyip, kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. 

İZMİR'E GÖTÜRÜLÜYORDU

İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G, ve S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Piyasa değeri 120 bin TL olan uyuşturucunun İzmir’e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Şüphelilerin, narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için uyuşturucuyu arı kovanlarının içerisine presledikleri tespit edildi. 

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muğlada akılalmaz olay Polis arıcı kıyafeti giyip çıkardı...

Muğlada akılalmaz olay Polis arıcı kıyafeti giyip çıkardı...


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