Muğla'da beton mikseri faciası... Ölü ve yaralılar var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'da beton mikseri faciası... Ölü ve yaralılar var
GeriGündem Muğla'da beton mikseri faciası... Ölü ve yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
19.04.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Muğla'da beton mikseri faciası... Ölü ve yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'da beton mikseri faciası... Ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Menteşe ilçesi çevre yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, birisi ağır iki kişi de yaralandı.

6
  • Muğlada beton mikseri faciası
  • Muğlada beton mikseri faciası
  • Muğlada beton mikseri faciası
  • Muğlada beton mikseri faciası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göne, karayolunda Menteşe’den Şehir Yeni Mezarlığına seyir halinde olan Hasan Kaya yönetimindeki 48 EJ 799 plakalı minibüs, mezarlık kavşağına geldiğinde sola yanaşmak istediği sırada arkasında seyir halinde olan Hüsnü Demirtaş yönetimindeki 48 KZ 235 plakalı araç minibüsü sağ tamponundan çarparak orta refüj üzerinden ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönde seyir halinde olan Ferit Dalgıç yönetimindeki 48 E 7944 beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası kaza yerine çok sayıda 112 Acil Yardım Ambulansı, Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekibi ve trafik ekibi yönlendirildi.

Otomobile çarpan beton mikseri, karayolundan şehir yeni mezarlığı duvarını yıktıktan sonra mezarlık içinde ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası 48 KZ 235 plakalı aracın sürücüsü Hüsnü Demirtaş araç içinde yaşamını yitirirken, beton mikser sürücüsü Ferit Dalgıç ve mezarlığa su doldurmak için gelen Döndü Bulut isimli kadın da beton mikserinin devirdiği ağaç altında kalarak yaralandı.

Su doldurmaya gelen Döndü Bulut ve araç içinde sıkışan mikser şoförü Ferit Dalgıç 112 Acil ve İtfaiye AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Ferit Dalgıç’un durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Kaza sonrası otomobil paramparça olurken, karayolunun gidiş ve geliş bölümü bir süre trafiğe kapatıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Meteoroloji'den uyarı geldi: İki bölge hariç her yerde yağış var

'YSK bu konuda karar verecek'

MİT ve Jandarma ortak operasyon yürüttü: Kritik isim yakalandı

Önemli açıklamalar