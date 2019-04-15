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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN / DHA
15.04.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Muğla’da kahreden olay! 8 yavruyu öldüren dayak…

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Muğla’da kahreden olay! 8 yavruyu öldüren dayak…

Muğla'nın Ula ilçesinde, 'Kara' isimli sokak köpeği, mahalle sakini E.K. tarafından tekmelenip, başına sopayla vuruldu. Yediği dayak sonrası sütten kesilen köpeğin 8 yavrusu telef oldu. 'Kara'nın bakımını üstlenen mahalle sakini çift, polise gidip, E.K.'den şikayetçi oldu. 

Ula'ya bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan E.K., 26 Mart günü saat 16.30 sıralarında, evinin bulunduğu sokakta yürürken sokak köpeğinin, apartmanın bahçesindeki İlayda Sude Atik'e havlayıp, korkuttuğunu fark etti. Bunun üzerine müdahale eden E.K., köpeği tekmeleyip, başına sopayla vurdu. Bu anlar, apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Dövülen sokak köpeğini sahiplenen müteahhit Mükremin Yaycı (40), "Köpeğe şiddet uygulayan kişi hayvan düşmanı. Eşim ve çocuğumla burada yaşıyorum. 2 evcil köpeğimiz var. Yaklaşık 8 ay önce 2 sokak köpeği apartmanımızın yanına geldi. Onlara da sahip çıktık; yemeğini, suyunu vererek ilgilendik, sevgisiz bırakmadık" dedi.

'SOPAYLA SALDIRDI'

Bakımını üstlendikleri köpeklerden birine 'Kara' adını verdiklerini belirten Yaycı, "'Kara'nın bir süre önce 8 yavrusu dünyaya geldi. Olay günü de yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalleden bir genç kıza havladı. Saldırı diyemiyoruz; çünkü herhangi bir ısırma söz konusu değil. Kamera kayıtlarında da mevcut. Yaklaşık 1 dakika sonra konuyla hiç alakası olmayan, bizim köpek ve hayvan düşmanı olduğunu düşündüğümüz bir komşumuz, ne yazık ki elinde sopa ve benzeri bir cisimle 'Kara'ya saldırdı" diye konuştu.

Mükremin Yaycı, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğunu dile getirerek, "'Kara'mız dövüldükten sonra sütü kesildi. Bundan dolayı ne yazık ki 8 yavrusu öldü. Çok üzgünüz. O da çok üzgün. Ağzı, dili yok ki nasıl üzgün olduğunu anlatsın. Komşumuz ısırıldığını beyan ederek polis merkezine bizden şikayetçi oldu. Biz de kendisinden bahçemize izinsiz girdiği için haneye tecavüz edip, eşim ve çocuğumu korkuttuğu, sahiplendiğimiz sokak köpeği 'Kara'yı dövdüğü, hayvanın 8 yavrusunun ölümüne sebep verdiği için şikayetçi olduk" dedi. 

 

 

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