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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
31.08.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Muğla'da acı veda

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Muğla'da acı veda

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren 3 kişilik aileden Yeliz Kök (40) ve kızı Işıl Kök (12), son yolculuğuna uğurlandı. Baba Ali Kök'ün (46) ise, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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  • Muğlada acı veda
  • Muğlada acı veda
  • Muğlada acı veda
  • Muğlada acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Ortaca'nın Güzelyurt- Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök'ün bulunduğu, Ali Kök yönetimindeki 48 RK 861 plakalı motosikletle, kavşaktan dönerken, İskender Özdemir yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs çarpıştı. Hepsi kasksız olan motosiklettekiler, minibüsün altında metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Kök'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Yaralı Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök ise, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü.

Kaza yerindeki inceleme sonrası Ali Kök'ün naaşı da, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Daha sonra Kök ailesinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Buradaki işlemlerinin ardından Kök ailesinin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, ev hanımı eşi Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazada ölen Kök ailesinin 3 bireyinin yakınları tarafından bugün teslim alınan cenazeleri, Ortaca'nın Akıncı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı, aynı zamanda cenaze namazı da kılındı.

Öğlenden sonra vakit namazı beklenmeden saat 16.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Kök ailesinden Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök, Akıncı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Ali Kök'ün cenazesi ise, anne ve babasının talebi üzerine ise memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verilmek üzere götürüldü

Cenaze namazına Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir'in de aralarında yer aldığı çok sayıda vatandaş ile ölen ailenin yakınları katıldı.

Öte yandan Kök çiftinin, 6 yıl boyunca çocuklarının olmadığı, kızları Işıl Kök'ün 'tüp bebek' tedavisi ile dünyaya geldiği öğrenildi.

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