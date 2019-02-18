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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Müge Anlı’nın programında kan donduran itiraf: Çırılçıplak soyup boynuma ip geçirdi

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Müge Anlı’nın programında kan donduran itiraf: Çırılçıplak soyup boynuma ip geçirdi

Müge Anlı'nın programında canlı yayınında kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi'nin eski eşinden korkunç açıklamalar geldi. 18 Ocak'ta babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün ise Müge Anlı canlı yayınına, annesini korumak için babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürmek zorunda kalan genç kızın söylediklerini doğrular nitelikte bir telefon bağlantısı geldi. Gazi Akbıyık'ın eski eşi, Abdullah Gazi Akbıyık'ın işkencesine maruz kaldığı geceyi anlattı.

Müge Anlı canlı yayınında, kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi Yasemin Hanım'ın anlattıkları herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı canlı yayınında Abdullah Gazi Akbıyık'ın damadını öldürmek istediği ve 18 Ocak gününden bu yana ortada olmadığı belirtilmişti.

Abdullah Gazi Akbıyık'ın kardeşleri eşi Kıymet Hanım'dan şüphelenirken, canlı yayından sonra Müge Anlı, Gazi Abdullah'ın eşi ve büyük kızı ile görüştü ve gerçekler ortaya çıktı. Büyük kızı 18 Ocak gecesi annesini korumak için babasının ölümüne sebep olduğunu Müge Anlı'ya itiraf etti. Babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi için mahkeme tutuklama kararı verdi.

Bugün ise Müge Anlı canlı yayınına gelen bir telefon bağlantısıyla herkes dehşete düştü.

Kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi Yasemin Hanım, Müge Anlı canlı yayınında kendisine yapılan işkenceyi anlattı.

"EKSİĞİ VAR FAZLASI YOK!"

Kıymet Hanım'ın Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi hakkında canlı yayında anlattıklarına cevap veren Yasemin Hanım, "Benimle ilgili orada anlatılanların eksiği var fazlası yok." dedi.

Yasemin Hanım, Abdullah Gazi Akbıyık ile evli kaldığı süre boyunca maruz kaldığı çirkin muameleyi anlatırken, oğlunun bu gerçekleri yeni öğrenmiş olmasından dolayı yaşadığı duyguları da ifade etti.

"ÇIRILÇIPLAK SOYUP BOYNUMA HALAT GEÇİRDİ..."

Yasemin Hanım açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Beni çırılçıplak soyup, boynuma ip geçirip dövdü. Boynumda halatla çırılçıplak arabaya bindirilip bir evin bodrumuna götürüldüm ve orada işkenceye devam etti. Dinlenip dinlenip beni yeniden dövdü. O adamdan kurtulabilmek için yaşadığım şehri değiştirdi. Bütün ailem o adamın zulmünden şehir değiştirdi. O adamın zalimliğini anlatmaya kelimelerim yetmez.

"KALSAYDIM BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ"

Ailem yaşanan o geceyi programda öğrendi. Oğlum öğrenince sabaha kadar ağladı. Eğer gitmeseydim, kalsaydım beni de öldürecekti. Kıymet hanımın anlattıklarında hiç bir çelişki yok.

"BİZİM O ADAMIN ELİNDEN ÇEKTİĞİMİZİ KİMSE TAHMİN EDEMEZ!"

Kızımız için o günden bu yana gözyaşı döküyoruz. Bizim o adamın elinden çektiğimizi hiç kimse tahmin edemez. Yasemin Hanım, sözlerini, "Onlar yapmamış olsaydı belki de ben yapacaktım."

Müge Anlı’nın programında kan donduran itiraf: Çırılçıplak soyup boynuma ip geçirdi


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