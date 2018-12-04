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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Müge Anlı'nın programında dehşete düşüren gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

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Müge Anlı'nın programında dehşete düşüren gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

ATV'de ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan ve eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu alıkoyduğunu iddia eden Birgül Memiş'in hikayesi izleyenleri hayrete düşürmüştü. Bugün ise canlı yayında genç kadının 17 yaşında akrabası tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

İki eş, bir sevgili ve evlilik dışı bir çocuk sahibi olan Birgül Memiş'in küçük yaşta tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Stüdyodakileri dehşete düşüren bu gerçeği anlatan Müge Anlı şöyle konuştu:

"Birgül'e kızdığınızın farkındayım ama Bilgül'ün de çok farklı bir hayatı var. Çok açıklayarak söyleyemiyoruz ama Birgül zamanında bir akrabasının tecavüzüne uğramış. Bunu ailesi kabul etmiyor. Birgül'ün yalan söylediğini düşünüyor ve sahip çıkmıyor. Birgül o zaman 17 yaşında ve Birgül'ü aile kabul etmiyor dışlıyorlar. Sonra bir erkek kardeşi de benzer bir olaya maruz kalıyor. O çocuğunda hayatı kayıyor. Ben iki kardeşi tanıdım iki kardeşi de yitik." 

Birgül'ün babasına çağrı yapan Anlı, "Sen şimdi bizi arayıp çocuğun Birgül'e verilmesini istemediğini söylüyorsun. Ama şimdi bu iki çocuğun anlattığı da kusura bakma sende baba olarak sahip çıkman gerekiyor. Sonra bu çocuklar savuruyorlar bir daha toparlanamıyorlar." diye konuştu.

"İŞE GİDER GİBİ EVDEN KAÇTIM"

Gözyaşlarına boğulan Birgül ise, "Belli olunmayacak gibi değildi. Her yerim yara içerisindeydi. Annem dahil aynısını yaptı. Ailede hiç kimse de inanmadı, hepsi akrabadan yana oldular. Bana susmamı söylediler bende işe gider gibi evden kaçtım. Sonra da severek evlenmedim Faruk'la da. Aslında niyetim Faruk'la da evli kalmak değildi. Ama Faruk ailesine yalan çıkmasın diye bu kadar uzadı. Faruk bu kadar uzatacağını söylemedi. Bu konuya girilmesini çok istemiyorum."

BABASI 'HABERİM YOK' DEDİ

Canlı yayına bağlanan Birgül'ün babası Mustafa Bey ise iddiaları reddederek, "Ben her zaman yanındayım. Çocuğun hasta olduğunda bile ben arabayla hastaneye getiriyordum. Böyle bir şey varsa benden niye gizledin annenden neden gizledin?" dedi.

Müge Anlı'nın, "Siz Birgül'ün uğradığı istismardan haberli miydiniz?" sorusuna ise " Hayır haberim yok. Onun akli dengesi yerinde değil. Kardeşiyle birlik yapıp plan kuruyorlar" açıklamasında bulundu.

ANNESİ TECAVÜZÜ DOĞRULADI

Canlı yayına bağlanan Birgül Annesi Nedime Hanım ise, "Birgül'ün cinsel istismara uğradığını sonradan öğrendim. Faruk'un her söylediği yalan. Birgül'ün üstüne kapıyı kilitlediği, belini kırdığı doğrudur. Birgül ne söylüyorsa doğrudur" dedi.

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