3 yıldır kayıptı... Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü ortaya çıktı

Zeynep Ergül’ün açıklamaları ardından yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay için cinayet soruşturması başlatılmıştı. Mehmet Muharrem Elbay olayında günler sonra flaş bir gelişme yaşandı. Zeynep Ergül’ün eski eşi cinayeti itiraf etti. Cani bir şekilde öldürülen Mehmet Muharrem Elbay’ın asitle yakıldığı ve parçalarının ayrı ayrı yerlere gömüldüğü ortaya çıktı. Peki, Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayı nedir? Katilleri Zeynep ve Cahit Ergül kim?

ZEYNEP ERGÜL YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.



Zeynep Hanım’ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." Dediği iddia edildi.



KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ



Geçen hafta Müge Anlı'nın yayınındaki bıçaklama iddiasını ihbar kabul eden Jandarma ekipleri Zeynep Ergül'ü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Ergül, karakolda da ifadesini değiştirmedi. "

CAHİT ERGÜL'DEN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Cahit bey kuyu hakkında; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.

Canlı yayına bağlanan Cahit Ergül, kuyu hakkındaki sorulara ise şaşırtan bir yanıt verdi. Tutarsız açıklamalarda bulunan Cahit Ergül; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.



Müge Anlı’nın bu sözleri hatırlatması ardından ise; "Öyle bir kuyu var ama içinde Mehmet Muharrem Erbay mı var başka bir mi var bilmiyorum. Gidip kuyuyu gösterebilirim ama ben Mehmet Muharrem Erbay'a ne oldu bilmiyorum” açıklamasında bulundu.



27,5 yıl imamlık yapan Cahit Erbey, din görevlisi olarak emekli oldu.

KENEVİR DİYALOĞUYLA ŞAŞIRTMIŞTI



Müge Anlı'nın Zeynep Hanım'ın kocasının evin bahçesinde kenevir ektiğini ve uyuşturucu temininde bulunduğunu açıklaması ardından Zeynep Ergül verdiği yanıtla sosyal medya konu olmuştu. Zeynep Hanım; eşinin bahçeye kenevir ektiğini bilmediğini onları marul sandığını söylemişti.