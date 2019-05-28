Müge Anlı'da aranıyordu: Ecrin Bebek nerede bulundu?
Müge Anlı programında aranan Ecrin bebekten kahreden haber geldi. Ecrin'in cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki Ecrin, evinin önünde oynarken kaybolmuştu. Peki, Ecrin Bebek nerede bulundu?
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde günler önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyordu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre dışındaki ormanlık alandaki dere yatağında orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. Ceset parçaları ve ayakkabının 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.
KEMİK PARÇALARI ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Kemik parçalarının adli tıpa gönderildiğini belirten Kaymakam Kurnaz, “Kimlik tespiti adli tıp raporu sonucunda netleşecek. Şu anda çocuğundur demiyoruz. Fakat bulunan elbise parçaları ve ayakkabı aile fertlerine gösterildi. Çocuğa ait olduğunu teyit ettiler. Kemiklerin çocuğa ait olup olmadığının net bir tespiti için adli tıpa gönderildi. Arama çalışmasına ara verildi. Yarın tekrar devam edecek. Bölgeye köpeklerle AFAD ve olay yeri inceleme ekibi tekrar gidecek. Kadavra arama köpekleri gece vakti arama yapamadı. Yarın sabah tekrar gidecekler. Şu an itibariyle gözaltına alınan kimse yok” diye konuştu.
ECRİN OLAYI
Vezirköprü merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık mahallesinde geçen hafta salı günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'i arama çalışmalarına 7. günde ara verildi. Jandarma timleri, AFAD, UMKE ve gönüllü vatandaşlar, canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleriyle bölgenin tamamını taradı. Bir ize ulaşılamamış olmasından dolayı çalışmalara ara verildi. Yeniden planlama yapılması üzerine, çalışmalara devam edildi.
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