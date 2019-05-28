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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Müge Anlı'da aranıyordu: Ecrin Bebek nerede bulundu?

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Müge Anlı'da aranıyordu: Ecrin Bebek nerede bulundu?

Müge Anlı programında aranan Ecrin bebekten kahreden haber geldi. Ecrin'in cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki Ecrin, evinin önünde oynarken kaybolmuştu. Peki, Ecrin Bebek nerede bulundu?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde günler önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyordu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık bir kilometre dışındaki ormanlık alandaki dere yatağında orman işçileri tarafından kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. Ceset parçaları ve ayakkabının 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Kemik parçalarının adli tıpa gönderildiğini belirten Kaymakam Kurnaz, “Kimlik tespiti adli tıp raporu sonucunda netleşecek. Şu anda çocuğundur demiyoruz. Fakat bulunan elbise parçaları ve ayakkabı aile fertlerine gösterildi. Çocuğa ait olduğunu teyit ettiler. Kemiklerin çocuğa ait olup olmadığının net bir tespiti için adli tıpa gönderildi. Arama çalışmasına ara verildi. Yarın tekrar devam edecek. Bölgeye köpeklerle AFAD ve olay yeri inceleme ekibi tekrar gidecek. Kadavra arama köpekleri gece vakti arama yapamadı. Yarın sabah tekrar gidecekler. Şu an itibariyle gözaltına alınan kimse yok” diye konuştu.

ECRİN OLAYI

Vezirköprü merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık mahallesinde geçen hafta salı günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'i arama çalışmalarına 7. günde ara verildi. Jandarma timleri, AFAD, UMKE ve gönüllü vatandaşlar, canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleriyle bölgenin tamamını taradı. Bir ize ulaşılamamış olmasından dolayı çalışmalara ara verildi. Yeniden planlama yapılması üzerine, çalışmalara devam edildi. 

 

 

 

 

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