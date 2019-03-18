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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.03.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 4 aydır kayıp Meral Polat'ın sevgilisi tutuklandı

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 4 aydır kayıp Meral Polat'ın sevgilisi tutuklandı

Kayıp Meral Polat olayında şüpheli olarak görülen erkek arkadaş Hüseyin Emiroğlu 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Seyhan İlçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı birlikte yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat, 18 Kasım 2018 günü evinden çıktı. İzmir’de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu’un yanına gitti. Annesine 2 gün sonra döneceğini söyledi. Ancak o andan sonra genç kadından haber alan olmadı.

Meral Polat, ortaya çıkmayınca annesi Fikriye Polat ve kız kardeşi Çiçek Çağrı; Müge Anlı’nın programına çıkarak yardım istediler. Programda aktarılanlara göre Polat’ın kaybolmasıyla ilgili erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu’dan şüphe ettiklerini ve endişe ettiklerini dile getirdiler.

Meral Polat’ın kaybının üzerinden 120 gün geçti. Herkesin beklediği haberi bugün Müge Anlı verdi. Habere göre, şüpheli erkek arkadaş Hüseyin Emiroğlu “kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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