Müftülükte dehşet
ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ilçe müftülüğünde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan, ruhsatlı silahıyla dehşet saçtı.
Aslan, yıllık izin konusunda daha önce tartıştığı İlçe Müftü Vekili Ersin Kan’ı vurduktan sonra, yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan Ersin Kan ile veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde, imam Harun Yakup Günday ve müezzin Muhammed Küçükyıldız, kaldırıldıkları hastanede öldü. Dehşet saçtıktan sonra aynı silahı başına ateşleyen Fatih Aslan da hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 2 imam ise hastaneye kaldırıldı.
İMAMLIĞI BIRAKMIŞ
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, “Camiler için yardım kampanyaları yapıyoruz. O kampanyaya katılan arkadaşlarımızın toplanan paraları müftülüğe teslimi esnasında müftülüğümüzdeki toplantıda yaşanan bir hadise. Tanıyan arkadaşlarımız, psikolojik sıkıntıları, problemleri olduğunu söylüyorlar. Zaten imamlığı da bu yüzden bırakıp hizmetli kadrosuna geçmiş” dedi.
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