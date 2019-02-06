Müfettişlere ‘istismar inceleme’ eğitimi
İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Birimi’nin İstanbul’da düzenlediği panelde, çocuk istismarı olaylarının nasıl inceleneceği tartışıldı.
İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen panelde uzmanlar müfettişlere, eğitim kurumlarında yaşanabilecek istismar olaylarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey, çocuk istismarı olaylarında hukuk kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.
ÇOCUK İSTİSMARINDA TİTİZLİKLE HAREKET EDİLMELİ
Yaklaşık 20 yıldır çocuk hakları ve istismarı alanında çalışan Yenisey, “Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) çocukların dinlenmesi açısından çok önemli. Burada çocuklar uzmanlar tarafından dinleniyor. Her konuda olduğu gibi çocuk istismarı olaylarında da titizlikle hareket edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Doç. Dr. Aynur Gümüş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü’nden Doç. Dr. Neylan Ziyalar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Çocuk İzleme Merkezi’nden Uzman Psikolog Suzan Birel katıldı. Panelin ardından bu konuda müfettişlere yönelik bir kitapçık da yayınlanacak.
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