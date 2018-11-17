Müfettiş raporları çıktı: Görevden alındılar
İÇİŞLERİ Bakanlığı, haklarında soruşturma yürütülen eski AK Partili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ı görevden aldı.
Küçük ve Çamyar hakkında ‘İmar uygulamalarında menfaate dayalı iş ve işlemler yapma’, ‘Belediyeye yapılan alım-satımlarda usulsüzlük’ gibi suçlardan soruşturma açılmıştı. Mülkiye başmüfettişleri çalışmalarını tamamlayarak ilk raporlarını sundular. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda Küçük ve Çamyar, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alındı. Çamyar, devletin muhtaç durumdaki ailelere verdiği evde bakım maaşını kendi ailesine bağlatması iddialarıyla da gündeme gelmişti. Küçük ise “Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ve ilçe SKM programlarına kasıtlı olarak katılmadığı, AK Parti aleyhinde sözlü ve fiili davranışlarda bulunduğu, AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediği” gerekçesiyle 24 Mart 2016’da partiden ihraç edilmişti.
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