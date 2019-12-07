MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMüebbeti talep edildi
GeriGündem Müebbeti talep edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖZEN/İSTANBUL
07.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Müebbeti talep edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müebbeti talep edildi

İstanbul Kadıköy’de, kız arkadaşına laf atan Ömer Özdemir’i (24) motosikletle takip edip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Berke Şahin (21) ile arkadaşı Tevfik Karakaya (44) hakkında dava açıldı.

Şahin ve Karakaya’nın maktulü birlikte öldürdükleri gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası, Canyurt’a ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle