Aziz ÖZEN/İSTANBUL
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Müebbeti talep edildi
İstanbul Kadıköy’de, kız arkadaşına laf atan Ömer Özdemir’i (24) motosikletle takip edip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Berke Şahin (21) ile arkadaşı Tevfik Karakaya (44) hakkında dava açıldı.
Şahin ve Karakaya’nın maktulü birlikte öldürdükleri gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası, Canyurt’a ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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