Müebbete onama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD’li Sarai Sierra’nın öldürülmesine ilişkin davayı inceledi. ‘Laz Ziya’ olarak bilinen sanık Ziya Tasalı’ya ‘nitelikli kasten öldürmek’ten verilen ömür boyu hapis cezası onandı. ‘Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’tan kurulan hüküm bozuldu.

ABD’li Sarai Sierra’nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013’te bulundu. Genç kadının ‘Laz Ziya’ olarak bilinen Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Tasalı, 24 Haziran 2014’te, İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sarai Sierra’yı ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına, ‘cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’ suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA GENEL KURULU ÇÖZDÜ

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, katılma talebi reddedilmiş olsa bile temyiz hakkını kullanabilmesi için yasa gereği gerekçeli kararın daha önce davaya katılma talebinde bulunan ancak reddedilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği vekiline tebliğ edilmesi gerektiğine, bu eksikliğin giderilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara itiraz etti. Uyuşmazlık, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca çözüldü. Ceza Genel Kurulu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği vekiline tebliği için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Kararının ardından İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosya, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından yeniden Yargıtay’a gönderildi.

ÖLDÜRME CEZASI KESİNLEŞTİ

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Dosyayı incelemeye alan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Ziya Tasalı’ya, Sarai Sierra’ya yönelik ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Tasalı’ya ‘nitelikli cinsel saldırı’dan verilen 5 yıl 10 ay ile ‘hırsızlık’tan verilen 2.5 yıl hapis cezasına ilişkin kararın ise bozulmasına hükmetti. Bozma kararında, Tasalı’nın cinsel saldırıda bulunmak istediği, bunu başaramamanın verdiği infialle Sierra’yı öldürdüğü ifade edildi. Tasalı’nın ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ten cezalandırılmasına karar verilmesi, üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.

‘AÇIKÇA TECAVÜZ VAR’

Sierra’nın ailesinin avukatı Ceren Şarman Tunç şunları söyledi: “Yargıtay’ın cezaların üst sınırdan verilmesi ile ilgili kararı sevindirici. Cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı kararına ise katılmamaktayım. Ortada açıkça tecavüz vardır ve biz önümüzdeki günlerdeki duruşmada yerel mahkemenin verdiği nitelikli cinsel saldırı suçundan verdiği ceza yönündeki kararında direnmesini talep edeceğiz.” m Ayşegül USTA / İSTANBUL

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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