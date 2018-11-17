Müebbete onama
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD’li Sarai Sierra’nın öldürülmesine ilişkin davayı inceledi. ‘Laz Ziya’ olarak bilinen sanık Ziya Tasalı’ya ‘nitelikli kasten öldürmek’ten verilen ömür boyu hapis cezası onandı. ‘Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’tan kurulan hüküm bozuldu.
ABD’li Sarai Sierra’nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013’te bulundu. Genç kadının ‘Laz Ziya’ olarak bilinen Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Tasalı, 24 Haziran 2014’te, İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sarai Sierra’yı ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına, ‘cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’ suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CEZA GENEL KURULU ÇÖZDÜ
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, katılma talebi reddedilmiş olsa bile temyiz hakkını kullanabilmesi için yasa gereği gerekçeli kararın daha önce davaya katılma talebinde bulunan ancak reddedilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği vekiline tebliğ edilmesi gerektiğine, bu eksikliğin giderilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara itiraz etti. Uyuşmazlık, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca çözüldü. Ceza Genel Kurulu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği vekiline tebliği için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Kararının ardından İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosya, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından yeniden Yargıtay’a gönderildi.
ÖLDÜRME CEZASI KESİNLEŞTİ
Dosyayı incelemeye alan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Ziya Tasalı’ya, Sarai Sierra’ya yönelik ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Tasalı’ya ‘nitelikli cinsel saldırı’dan verilen 5 yıl 10 ay ile ‘hırsızlık’tan verilen 2.5 yıl hapis cezasına ilişkin kararın ise bozulmasına hükmetti. Bozma kararında, Tasalı’nın cinsel saldırıda bulunmak istediği, bunu başaramamanın verdiği infialle Sierra’yı öldürdüğü ifade edildi. Tasalı’nın ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ten cezalandırılmasına karar verilmesi, üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.
‘AÇIKÇA TECAVÜZ VAR’
Sierra’nın ailesinin avukatı Ceren Şarman Tunç şunları söyledi: “Yargıtay’ın cezaların üst sınırdan verilmesi ile ilgili kararı sevindirici. Cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı kararına ise katılmamaktayım. Ortada açıkça tecavüz vardır ve biz önümüzdeki günlerdeki duruşmada yerel mahkemenin verdiği nitelikli cinsel saldırı suçundan verdiği ceza yönündeki kararında direnmesini talep edeceğiz.” m Ayşegül USTA / İSTANBUL
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